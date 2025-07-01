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  4. 30 июня был самый жаркий день открытия Уимблдона в ХХІ веке
Уимблдон
01 июля 2025, 06:26 |
207
0

30 июня был самый жаркий день открытия Уимблдона в ХХІ веке

В понедельник столбики термометров превысили отметку в 30 °C

01 июля 2025, 06:26 |
207
0
30 июня был самый жаркий день открытия Уимблдона в ХХІ веке
Getty Images/Global Images Ukraine

Рекорд температуры на старте Уимблдона, державшийся с 2001 года (29,3 °C), был побит в понедельник, 30 июня, в первый день матчей основной сетки. Как и на Открытом чемпионате Австралии и US Open, британский турнир Большого шлема использует специальное правило на случай сильной жары – так называемое «heat rule» (правило тепла).

В понедельник столбики термометров превысили отметку в 30 °C. Около 17:00 по данным метеорологов температура достигала 32 °C (ощущалась как 36–37 °C).

Для Лондона это нечастое явление, но иногда случается – как, например, в этом году. «Было жарко. Я почувствовал удар в середине второго сета. Начиная с этого момента, стало действительно непросто», – признался Бенжамен Бонзи, обыгравший Даниила Медведева. «Я вымотался от жары. Самое сложное – сохранять ясность ума, когда голова будто горит и все внутри перегревается», – сказал Адриан Маннарино после победы над Кристофером О’Коннеллом.

Во вторник метеорологи прогнозируют 33 °C (ощущаемая – 36 °C) в Лондоне. Абсолютный температурный рекорд во время Уимблдона – 35,7 °C, зарегистрированный 1 июля 2015 года, по данным BBC.

При сильной жаре может применяться специальное правило – «heat rule». Оно распространяется только на одиночные матчи. Организаторы турнира ориентируются на тепловой индекс WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – температура по термоглобусу с увлажненным шариком), который учитывает температуру воздуха, влажность, скорость ветра, угол солнечного света и облачность. Измерения проводятся трижды: за 30 минут до начала матчей.

Если индекс WBGT превышает 30,1 °C, игрок может запросить 10-минутный перерыв после третьего сета (если будет играться четвертый), а теннисистка – после второго сета (при наличии третьего). Достаточно, чтобы один из игроков подал запрос – тогда пауза применяется. Во время этой паузы спортсмены могут покинуть корт, но не имеют права на коучинг или медицинскую помощь.

«В случае изменения погодных условий, при которых действие правила отменяется, матчи, уже находящиеся в процессе, будут доигрываться по прежним условиям», – уточняется в правилах турнира.

Существуют исключения. Во-первых, если матч проводится под крышей – это касается Центрального корта и корта №1, оборудованных системой кондиционирования. Второе исключение: если матч переносится на следующий день, и правило все еще действует, оно не применяется к матчам до двух побед у женщин, если уже завершён один сет, и к матчам до трёх побед у мужчин, если сыграны два сета.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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