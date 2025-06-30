Интер – Флуминенсе. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

30 июня на Банк оф Америка Стэдиум пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Интер сыграет против Флуминенсе. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в прошлом месяце закончила отрезок, когда с ней работал Симоне Индзаги. Приняв проект, что столкнулся с растущими финансовыми проблемами, он смог удержать футболистов на высоком уровне, вплоть до скудетто-2024. Следующий сезон мог стать триумфальным, но, претендуя практически до последнего на 4 трофея, в итоге проиграли везде, увенчав провальный отрезок 0-5 в финале Лиги чемпионов.

В США игроков повез уже Киву. Дебютировал Кристиан только с ничьей против Монтеррея, причем там итальянцы отыгрывались. Но потом получалось все лучше: во 2-м туре вырвали победу над Урава Ред Даймондс, хотя японцы вели до 78-й минуты, а потом и вовсе оформили солидные 2-0 с Ривер Плейт, при том, что аргентинцы считались одним из фаворитов квартета.

Флуминенсе

Клуб аж в 2012-м году выигрывал свой четвертый и пока что последний чемпионский титул. Но в позапрошлом сезоне получилось вдруг выстрелить, сумев выиграть Копу Либертадорес. Потом, правда, были скромные результаты: только 13-е место в Серии А 2024-го года. Хотя сейчас бразильцы неплохи: с 13 очками выиграли свою группу в Копе Судамерикана, выход в финал Кариоки, продолжение борьбы в кубке страны и в Серии А, где удалось вернуться в группу лидеров.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы выиграли только у аутсайдера, Ульсан ХД. С остальными противниками, не только дортмундской Боруссией, но и Мамелоди Саундаунз, были только ничьи, причем нулевыми. Впрочем, и этого хватило, чтобы подопечные Ренату Гаушу вышли в плей-офф.

Статистика личных встреч

Как и во многих других парах из Европы и Южной Америки, эти клубы тоже ранее не играли между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что бразильцы смогут задержаться и дальше на турнире. Миланский гранд набрал обороты и сможет выиграть в основное время (коэффициент - 1,87).