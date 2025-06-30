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Уимблдон
30 июня 2025, 07:26 | Обновлено 30 июня 2025, 07:29
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0

Чемпионка Уимблдона-2024: «Я запомню прошлогодний опыт на всю жизнь»

Барбора Крейчикова за шесть месяцев провела лишь семь матчей

30 июня 2025, 07:26 | Обновлено 30 июня 2025, 07:29
210
0
Чемпионка Уимблдона-2024: «Я запомню прошлогодний опыт на всю жизнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

В женском одиночном разряде Уимблдона 2025 сыграют всего три бывшие чемпионки – и это три последних победительницы: Елена Рыбакина (2022), Маркета Вондроушова (2023) и Барбора Крейчикова (2024). Ни одна из них не может похвастаться выдающимся сезоном, хотя некоторые сумели набрать форму в последние недели и подойти к третьему мейджору сезона в неплохом состоянии.

Действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова за шесть месяцев провела лишь семь матчей. Впрочем, на медиа-дне она призналась, что не ждет от нынешнего турнира ничего особенного.

Возвращение на Уимблдон

«Честно говоря, возвращаться сюда – это замечательно. Я запомню прошлогодний опыт на всю жизнь. Это был очень особенный момент – вновь войти в клуб и освежить все воспоминания 2024 года, так что я наслаждаюсь каждым мгновением. Каждый раз, когда я захожу сюда, воспоминания захлестывают меня – это очень красиво и трогательно. С того момента многое изменилось, я выросла как личность, но я чувствую себя счастливой и привилегированной – быть здесь в статусе действующей чемпионки перед стартом турнира».

Сложный сезон

«После того как я снялась в Истборне, мне понадобилось несколько дней отдыха – важно было вообще не брать в руки ракетку. Но я воспользовалась этим временем, чтобы заняться чем-то вне корта. С каждым днем я чувствовала себя все лучше, и это радует. Подготовка та же самая – для меня это новый турнир, несмотря на победу в прошлом году, и цель такая же – сыграть хорошо. Я долго и усердно работала, чтобы вернуться сюда и насладиться моментом. Надеюсь, что во вторник все сложится удачно. Хочу провести хороший матч и, если получится, отличный турнир».

Без оправданий перед дебютом

«Определенно, я не скажу, что это тяжелая ситуация. Наоборот – это приятно, быть здесь и быть готовой играть, даже после столь длительного перерыва без матчей. Возможно, именно поэтому я так радуюсь возвращению на Уимблдон. Я счастлива снова быть среди вас, хотя, конечно, турнир будет сложным. Но я с нетерпением жду своего дебюта во вторник – это я могу сказать точно».

Первая соперница – Эала

«Честно говоря, у меня пока мало информации об этой теннисистке. Конечно, я знаю, что она очень молодая, представительница нового поколения. Я старалась посмотреть отрывки ее матчей – немного видела. Знаю, что она хорошо начала сезон, так что мне будет интересно сыграть с ней. Думаю, получится отличный матч. С нетерпением жду этой встречи – хочется увидеть, на каком уровне сейчас это поколение. Полагаю, для нее это будет эмоционально, но эмоции, скорее всего, будут положительными».

Воспоминания о победе на Уимблдоне 2024

«Очень трудно выделить что-то одно – каждый день тогда был потрясающим. И суббота, и воскресенье – все было словно сказка. Но, наверное, первое, что приходит в голову – это матчбол. Еще один незабываемый момент – когда мне вручили трофей. Я не могла поверить, что это действительно происходит. Именно эта мысль тогда крутилась в голове».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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