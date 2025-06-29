Сетка плей-офф. На кого вышел ПСЖ? Определены три четвертьфиналиста КЧМ
ПСЖ разбил Интер Майами и присоединились к Палмейрасу и Челси во втором раунде плей-офф
29 июня французский ПСЖ разгромил американский Интер Майами со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира 2025.
Все решилось еще в первом тайме. Вначале дубль оформил Жоау Невеш, затем автогол положил Томас Авилес, а на 45+3-й минуте четвертый гол забил Ашраф Хакими.
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Легендарные Лионель Месси вместе со своими звездными партнерами Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом покинул турнир. А подопечные Луиса Энрике, которые в сезоне 2024/25 выиграли Лигу чемпионов, пробились во второй раунд плей-офф КЧМ-2025.
ПСЖ стал третьим участником 1/4 финала клубного мундиаля после бразильского Палмейраса и лондонского Челси, которые проведут очное противостояние на этой стадии.
28 июня Палмейрас дожал Ботафого 1:0, а Челси в овертаймах разбил Бенфику с украинским голкипером Анатолием Трубиным – 4:1.
ПСЖ в четвертьфинале КЧМ поборется либо против Фламенго из Бразилии, либо против мюнхенской Баварии. Фламенго и Бавария начнут поединок 1/8 финала 29 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Хард-Рок в Майами-Гарденс.
Клубный чемпионат мира 2025. 1/8 финала, 29 июня
ПСЖ (Франция) – Интер Майами (США) – 4:0
Голы: Жоау Невеш, 6, 39, Авилес, 44 (автогол), Хакими, 45+3
Сетка плей-офф КЧМ-2025
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