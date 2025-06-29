Шоу в Шарлотте. Определена первая пара 1/4 финала клубного чемпионата мира

28 июня состоялись первые два матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025, который проходит на стадионах США.

В бразильской битве между Палмейрасом и Ботафого победу отпраздновали зеленые со счетом 1:0. Командам понадобились экстратаймы для определения победителя. В итоге единственный гол на 100-й минуте забил Паулиньо.

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Палмейрас доигрывал в меньшинстве после удаления Густаво Гомеса (две желтые) на 116-й, но все же сумел удержать викторию.

В четвертьфинале Палмейрас встретится с лондонским Челси, который выбил лиссабонскую Бенфику – 4:1 (после овертаймов). На 64-й минуте капитан пенсионеров Рис Джеймс поразил ворота орлов дальним ударом со штрафного.

Все шло к тому, что англичане спокойно доведут матч до своей победы. Но на 87-й минуте встречу пришлось прервать из-за штормового предупреждения в Шарлотте. Игра возобновилась только спустя два часа и Бенфика сумела спастись – на 90+4-й пенальти реализовал Анхель Ди Мария.

Поединок перешел в овертаймы, где после удаления Джанлуки Престианни Челси забил трижды. Отличились Кристофер Нкунку, Педру Нету и Кирнан Дьюсберри-Холл.

Весь поединок против английского коллектива провел украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин. К сожалению, отыграть на ноль у него не получилось.

Ранее Челси и Палмейрас играли между собой в финале клубного чемпионата мира 2021, который проводился в старом формате. Тогда синие вырвали трофей в овертаймах – 2:1.

Челси и Палмейрас проведут очный четвертьфинальный поединок КЧМ-2025 4 июля в Филадельфии на стадионе Линкольн Файненшел Филд.

Клубный чемпионат мира 2025. 1/8 финала, 28 июня

Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 1:0 (д.в.)

Гол: Паулиньо, 100

Удаление: Густаво Гомес, 116

Бенфика (Португалия) – Челси (Англия) – 1:4 (д.в.)

Голы: Ди Мария, 90+4 (пен.) – Рис Джеймс, 64, Нкунку, 108, Педру Нету, 115, Дьюсбери-Холл, 117

Удаление: Престианни, 92

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