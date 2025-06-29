28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

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На 86-й минуте поединок был прерван из-за неблагоприятной погоды. Противостояния возобновится не ранее чем через 30 минут.

Пенсионеры побеждают орлов со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й забил Рис Джеймс.

Ворота португальского клуба защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

ФОТО. Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?