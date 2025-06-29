Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
В городе Шарлотт неблагоприятная погода для игры, команды ушли в подтрибунное помещение
28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.
Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 86-й минуте поединок был прерван из-за неблагоприятной погоды. Противостояния возобновится не ранее чем через 30 минут.
Пенсионеры побеждают орлов со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й забил Рис Джеймс.
Ворота португальского клуба защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.
ФОТО. Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинки не оставили никаких шансов соперницам после обидного поражения на групповом этапе
Салифу Сума согласился перейти в состав чемпионов Украинской Премьер-лиги