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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 00:55 | Обновлено 29 июня 2025, 01:02
7529
0

Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?

В городе Шарлотт неблагоприятная погода для игры, команды ушли в подтрибунное помещение

29 июня 2025, 00:55 | Обновлено 29 июня 2025, 01:02
7529
0
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine

28 июня проходит матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика и Челси.

Коллективы играют на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлот. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте поединок был прерван из-за неблагоприятной погоды. Противостояния возобновится не ранее чем через 30 минут.

Пенсионеры побеждают орлов со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й забил Рис Джеймс.

Ворота португальского клуба защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

ФОТО. Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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