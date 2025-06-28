Палмейрас – Ботафого. Прогноз на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира

28 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором Палмейрас сыграет против Ботафого. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Команда долго играет под руководством бессменного тренера, причем иностранца, пусть и с близкородственной Португалии - Абела Феррейры. В принципе, не удивительно: по дважды выиграв Копу Либертадорес и Серию А, специалист создал себе кредит доверия, и остался на посту, даже проиграв чемпионскую гонку. Сейчас отличный результат показан в Копе Либертадорес, где выиграно все 6 матчей. Но при этом в кубке штата фаворит уступил Коринтианс, а в Бразилейрао пока что рано говорить, кто добьется успеха, претендентов на успех достаточно.

На клубном чемпионате мира латиноамериканцы не так уж впечатлили, но выдали нужный результат. Они обыграли Аль-Ахли, сыграв вничью с Порту и Интер Майами - отыгравшись с последним с 0:2, обеспечили себе выход в плей-офф, причем с первого места.

Ботафого

Клуб в целом котируется ниже своего следующего соперника. Но в прошлом сезоне получилось по-настоящему выстрелить, и как: и чемпионом страны наконец-то снова стали, и в Копе Либертадорес наконец-то победили. Другое дело, что архитектор успеха, Артур Жорже, из-за семейных проблем был вынужден оставить пост с позором. И только к концу весны получилось стабилизировать ситуацию.

Но, главное, к клубному чемпионату мира набрали форму. Проход дальше, в плей-офф, подопечные теперь уже Ренату Пайвы обеспечили за счет побед на старте, с побед над Сиэтл Саундерс и ПСЖ. Так что даже упустив ничью с Атлетико из-за гола Гризманна на 87-й минуте, бразильцы все равно оставили испанцам по дополнительным показателям за бортом дальнейшей борьбы.

Статистика личных встреч

В последних пяти очных поединках Ботафого выиграл трижды при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что выше шансы у Палмейраса. Но в целом последние поединки лучше получались у Ботафого, да и форма у него сейчас хорошая - ставим на победу номинальных гостей с форой 0 (коэффициент - 2,18).