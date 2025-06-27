ФИФА подвела итоги группового раунда клубного чемпионата мира

Закончился групповой этап клубного чемпионата мира. Официальный сайт турнира привел интересные рекорды сыгранных матчей.

Наиболее посещаемым поединком стала игра между ПСЖ и Атлетико на стадионе Роуз Боул, за которой наблюдали 80 619 зрителей.

В матче Порту против Аль-Ахли всего 169 секунд разделили три гола Уильяма Гомеса, Вессама Абу Али и Саму во втором тайме.

Миланский Интер владел мячом рекордные 80% игрового времени против Урава Ред Даймондз.

39 голов забили игроки под номером 9. Первым из них был Карим Онисиво из РБ Зальцбург.

У голкипера Флуминенсе Фабио есть рекордный отрезок в 28 лет между своим первым турниром под эгидой ФИФА (Чемпионат мира U-17 в 1997 году) и текущим.

22 угловых удара были выполнены в матче Бока Хуниорс против Окленд Сити, при том 20 из них совершили аргентинцы.

Вингер Боруссии Матис Альберт в возрасте 16 лет и 27 дней стал самым молодым игроком на турнире, а Родриго Мора из Порту в свои 18 лет и 49 дней стал самым молодым автором забитого гола.

Манчестер Сити забил наибольшее количество голов среди всех участников группового раунда (13), а также наилучшую разницу забитых и пропущенных мячей (+11).

6 матчей группового раунда закончились волевыми победами: Интер Майами против Порта, Фламенго против Челси, Боруссия против Мамелоди Сандаунз, Флуминенсе против Ульсана, Интер Милан против Урава Ред Даймондз и Аль-Айн против Видада.

4 игрока отличились голами из прямых ударов со штрафного: Брайан Гонсалес (Пачука, против РБ Зальцбург), Лионель Месси (Интер Майами, против Порту), Джон Ариас (Флуминенсе, против Ульсана) и Клаудио Эчеверри (Манчестер Сити, против Аль-Айна).

Лучшими бомбардирами турнира являются Майкл Олисе (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Кенан Йылдыз (Ювентус), Анхель Ди Мария (Бенфика) и Вессам Абу Али (Аль-Ахли), в активе которых по 3 забитых гола. Хет-триком из них отличились только Мусиала и Абу Али.

Четыре игрока дважды становились лучшими игроками матчей, при этом все являются представителями бразильских команд: Эстевао (Палмейрас), Игорь Жезуш (Ботафогу), Джорджиан де Арраскаэта (Фламенго) и Джон Ариас (Флуминенсе).