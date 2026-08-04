Источник: ФИФА приостановила проект клубного чемпионата мира
Организация до сих пор не подвела итоги прошлогоднего турнира
На фоне скандалов, связанных с «приватизацией» чемпионата мира по футболу, у ФИФА до сих пор нет никакого плана относительно участия и призовых фондов будущего клубного чемпионата мира 2029 года.
Источник The Athletic сообщает, что организация лишь чудом спасла прошлогодний турнир благодаря соглашению с DAZN на 1 миллиард долларов о правах на трансляцию КЧС.
Также до сих пор не распределен целевой фонд в размере 250 миллионов долларов в виде солидарных выплат клубам, не принимавшим участия в турнире 2025 года. ФИФА еще не определила формулу распределения средств и даже не подготовила отчет с подведением итогов. Практически не ведутся переговоры с европейскими клубами об участии в турнире.
По данным издания, президент ФИФА Джанни Инфантино всё больше тратит время не на реформы и административную деятельность, а на встречи с влиятельными политиками и спортсменами.
Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. В прошлом году он впервые прошел по новому формату, в котором приняли участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.
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