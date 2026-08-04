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Клубный чемпионат мира
04 августа 2026, 18:08 | Обновлено 04 августа 2026, 18:38
643
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Источник: ФИФА приостановила проект клубного чемпионата мира

Организация до сих пор не подвела итоги прошлогоднего турнира

04 августа 2026, 18:08 | Обновлено 04 августа 2026, 18:38
643
2 Comments
Источник: ФИФА приостановила проект клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Трофей КЧМ
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На фоне скандалов, связанных с «приватизацией» чемпионата мира по футболу, у ФИФА до сих пор нет никакого плана относительно участия и призовых фондов будущего клубного чемпионата мира 2029 года.

Источник The Athletic сообщает, что организация лишь чудом спасла прошлогодний турнир благодаря соглашению с DAZN на 1 миллиард долларов о правах на трансляцию КЧС.

Также до сих пор не распределен целевой фонд в размере 250 миллионов долларов в виде солидарных выплат клубам, не принимавшим участия в турнире 2025 года. ФИФА еще не определила формулу распределения средств и даже не подготовила отчет с подведением итогов. Практически не ведутся переговоры с европейскими клубами об участии в турнире.

По данным издания, президент ФИФА Джанни Инфантино всё больше тратит время не на реформы и административную деятельность, а на встречи с влиятельными политиками и спортсменами.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года. В прошлом году он впервые прошел по новому формату, в котором приняли участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

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ФИФА клубный чемпионат мира по футболу Джанни Инфантино
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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дивно. зате ФІФА вже готова продати мундіаль)))
ну а 250 млн на рахунках, то комусь потім непоганий "капне", а клуби - то вони почекають
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 там де бабло - там і зло інфантіно: поруч йдуть
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