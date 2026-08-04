Кто заменит Инфантино. Названы претенденты на должность президента ФИФА

Ожидалось, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино без проблем переизберется на свою должность в марте 2027 году, когда должны состояться новые выборы.

Однако последние события с намерением ФИФА продать по частям права на чемпионат мира (позже организация отказалась от этой идеи) вызвали протесты со стороны участников ФИФА, которые выражают Инфантино недоверие и не поддержат его на выборах.

Сообщается, что уже есть пять фаворитов на должность президента ФИФА.

Это президент УЕФА Александер Чеферин, президент КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) Виктор Монтальяни, президент АФК (Азия) Салман Бин Ибрагим, президентка Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс и президент клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.