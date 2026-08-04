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Чемпионат мира
04 августа 2026, 14:16 | Обновлено 04 августа 2026, 14:43
640
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Кто заменит Инфантино. Названы претенденты на должность президента ФИФА

Джанни Инфантино будет сложно удержаться на своем посту

04 августа 2026, 14:16 | Обновлено 04 августа 2026, 14:43
640
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Кто заменит Инфантино. Названы претенденты на должность президента ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ожидалось, что нынешний президент ФИФА Джанни Инфантино без проблем переизберется на свою должность в марте 2027 году, когда должны состояться новые выборы.

Однако последние события с намерением ФИФА продать по частям права на чемпионат мира (позже организация отказалась от этой идеи) вызвали протесты со стороны участников ФИФА, которые выражают Инфантино недоверие и не поддержат его на выборах.

Сообщается, что уже есть пять фаворитов на должность президента ФИФА.

Это президент УЕФА Александер Чеферин, президент КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка) Виктор Монтальяни, президент АФК (Азия) Салман Бин Ибрагим, президентка Федерации футбола Норвегии Лисе Клавенесс и президент клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

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Джанни Инфантино ФИФА Нассер Аль-Хелаифи
Иван Зинченко Источник: Reuters
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