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WTA
27 июня 2025, 02:32 |
26
0

Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге

Ига Свентек сыграет против Жасмин Паолини, Джессика Пегула встретится с Линдой Носковой

27 июня 2025, 02:32 |
26
0
Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

26 апреля на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоялись матчи 1/4 финала.

Вторая сеяная Жасмин Паолини в двух сетах переиграла Беатрис Хаддад Майю.

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Далее итальянка встретится с восьмой ракеткой мира Игой Свентек. Полька в третьем раунде выбила Екатерину Александрову.

В верхней части сетки сойдутся Джессика Пегула и Линда Носкова. Пегула прошла Эмму Наварро, а Носкова наказала Мирру Андрееву.

Полуфиналы в Бад-Хомбурге состоятся 27 июня.

WTA 500 Бад-Хомбург. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Эмма Наварро [5] – 6:4, 1:6, 6:3
Мирра Андреева [3] – Линда Носкова – 3:6, 3:6

Нижняя часть сетки

Екатерина Александрова [8] – Ига Свентек [4] – 4:6, 6:7 (5:7)
Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини [2] – 5:7, 5:7

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Линда Носкова
Ига Свентек [4] – Жасмин Паолини [2]

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WTA Бад-Хомбург Джессика Пегула Эмма Наварро Мирра Андреева Линда Носкова Екатерина Александрова Ига Свёнтек Беатрис Хаддад Майя Жасмин Паолини
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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