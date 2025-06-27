Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
Ига Свентек сыграет против Жасмин Паолини, Джессика Пегула встретится с Линдой Носковой
26 апреля на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) состоялись матчи 1/4 финала.
Вторая сеяная Жасмин Паолини в двух сетах переиграла Беатрис Хаддад Майю.
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Далее итальянка встретится с восьмой ракеткой мира Игой Свентек. Полька в третьем раунде выбила Екатерину Александрову.
В верхней части сетки сойдутся Джессика Пегула и Линда Носкова. Пегула прошла Эмму Наварро, а Носкова наказала Мирру Андрееву.
Полуфиналы в Бад-Хомбурге состоятся 27 июня.
WTA 500 Бад-Хомбург. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Эмма Наварро [5] – 6:4, 1:6, 6:3
Мирра Андреева [3] – Линда Носкова – 3:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Екатерина Александрова [8] – Ига Свентек [4] – 4:6, 6:7 (5:7)
Беатрис Хаддад Майя – Жасмин Паолини [2] – 5:7, 5:7
WTA 500 Бад-Хомбург. Пары 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Линда Носкова
Ига Свентек [4] – Жасмин Паолини [2]
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