Третья ракетка мира переиграла соотечественницу в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Джессика Пегула выиграла у Эммы Наварро
Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 3) вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В третьем раунде американка, получившая первый номер турнирного посева, в трех сетах переиграла свою соотечественницу Эмму Наварро (WTA 10).
Теннисистки провели на корте 2 часа и 3 минуты.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала
Эмма Наварро (США) [5] – Джессика Пегула (США) [1] – 4:6, 6:1, 3:6
Это была вторая встреча соперниц и вторая победа Джессики.
В полуфинале Бад-Хомбурга Пегула сыграет с победителем матча Линда Носкова (Чехия, WTA 30) – Мирра Андреева (WTA 7).
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