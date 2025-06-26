Третья ракетка мира переиграла соотечественницу в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 3) вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В третьем раунде американка, получившая первый номер турнирного посева, в трех сетах переиграла свою соотечественницу Эмму Наварро (WTA 10).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 3 минуты.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала

Эмма Наварро (США) [5] – Джессика Пегула (США) [1] – 4:6, 6:1, 3:6

Это была вторая встреча соперниц и вторая победа Джессики.

В полуфинале Бад-Хомбурга Пегула сыграет с победителем матча Линда Носкова (Чехия, WTA 30) – Мирра Андреева (WTA 7).