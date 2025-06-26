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WTA
26 июня 2025, 20:29 | Обновлено 26 июня 2025, 22:15
477
0

Третья ракетка мира переиграла соотечественницу в 1/4 финала Бад-Хомбурга

Джессика Пегула выиграла у Эммы Наварро

26 июня 2025, 20:29 | Обновлено 26 июня 2025, 22:15
477
0
Третья ракетка мира переиграла соотечественницу в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 3) вышла в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В третьем раунде американка, получившая первый номер турнирного посева, в трех сетах переиграла свою соотечественницу Эмму Наварро (WTA 10).

Теннисистки провели на корте 2 часа и 3 минуты.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала

Эмма Наварро (США) [5] – Джессика Пегула (США) [1] – 4:6, 6:1, 3:6

Это была вторая встреча соперниц и вторая победа Джессики.

В полуфинале Бад-Хомбурга Пегула сыграет с победителем матча Линда Носкова (Чехия, WTA 30) – Мирра Андреева (WTA 7).

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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