Четвертая ракетка выбила обидчицу Свитолиной в четвертьфинале Бад-Хомбурга

Четвертая ракетка мира и вторая сеяная травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) Жасмин Паолини из Италии вышла в полуфинал.

В третьем раунде итальянка в двух сетах разобралась с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей (WTA 21) за 1 час и 36 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Жасмин Паолини (Италия) [2] – 5:7, 5:7

Это была третья встреча соперниц. Жасмин добыла третью победу очных противостояниях.

Паолини вышла в четвертый полуфинал в 2025 году. На этих кортах, помимо Хаддад Майи, она также прошла Лейлу Фернандес. Беатрис во втором круге выбила украинку Элину Свитолину.

За выход в решающий поединок Бад-Хомбурга Жасмин сыграет либо с Игой Свентек, либо с Екатериной Александровой.