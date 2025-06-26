Четвертая ракетка выбила обидчицу Свитолиной в четвертьфинале Бад-Хомбурга
Жасмин Паолини переиграла Беатрис Хаддад Майю в 3-м раунде пятисотника
Четвертая ракетка мира и вторая сеяная травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) Жасмин Паолини из Италии вышла в полуфинал.
В третьем раунде итальянка в двух сетах разобралась с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей (WTA 21) за 1 час и 36 минут.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Жасмин Паолини (Италия) [2] – 5:7, 5:7
Это была третья встреча соперниц. Жасмин добыла третью победу очных противостояниях.
Паолини вышла в четвертый полуфинал в 2025 году. На этих кортах, помимо Хаддад Майи, она также прошла Лейлу Фернандес. Беатрис во втором круге выбила украинку Элину Свитолину.
За выход в решающий поединок Бад-Хомбурга Жасмин сыграет либо с Игой Свентек, либо с Екатериной Александровой.
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