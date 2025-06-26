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WTA
26 июня 2025, 14:56 | Обновлено 26 июня 2025, 14:57
505
1

Четвертая ракетка выбила обидчицу Свитолиной в четвертьфинале Бад-Хомбурга

Жасмин Паолини переиграла Беатрис Хаддад Майю в 3-м раунде пятисотника

26 июня 2025, 14:56 | Обновлено 26 июня 2025, 14:57
505
1
Четвертая ракетка выбила обидчицу Свитолиной в четвертьфинале Бад-Хомбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Четвертая ракетка мира и вторая сеяная травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) Жасмин Паолини из Италии вышла в полуфинал.

В третьем раунде итальянка в двух сетах разобралась с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей (WTA 21) за 1 час и 36 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Жасмин Паолини (Италия) [2] – 5:7, 5:7

Это была третья встреча соперниц. Жасмин добыла третью победу очных противостояниях.

Паолини вышла в четвертый полуфинал в 2025 году. На этих кортах, помимо Хаддад Майи, она также прошла Лейлу Фернандес. Беатрис во втором круге выбила украинку Элину Свитолину.

За выход в решающий поединок Бад-Хомбурга Жасмин сыграет либо с Игой Свентек, либо с Екатериной Александровой.

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Жасмин Паолини WTA Бад-Хомбург Беатрис Хаддад Майя
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Скільки там часу пройшло від матчу Маї із Світоліною, від вчора. Але Світоліна від Паоліні якраз вигравала недавно на Ролан Гарос.. І в Мельбурні на початку року.
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