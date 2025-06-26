Бад-Хомбург очищен: Андреева опозорилась на втором травяном турнире подряд

Чешская теннисистка Линда Носкова (WTA 30) пробилась в полуфинал травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В третьем раунде чешка в двух сетах разобрала «нейтральную» седьмую ракетку мира Мирру Андрееву за 1 час и 19 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/4 финала

Мирра Андреева [7] – Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 3:6

Носкова провела пятое очное противостояние против Андреевой и добыла вторую победу, в частности первую за последние три встречи.

Носкова в полуфинале Бад-Хомбурга поборется против первой сеяной Джессики Пегулы, которая в своем поединке третьего круга прошла Эмму Наварро.

Андреева быстро вылетела со второго пятисотника подряд. 16 июня она потерпела поражение от Магдалены Френх в 1/16 финала Берлина. Надеемся, что тенденция Мирры продолжится и на Уимблдоне.

В Бад-Гомбурге больше не осталось нейтралок. До четвертьфинала, помимо Андреевой, из представительниц болот дошла Екатерина Александрова, которая вылетела от Иги Свентек.