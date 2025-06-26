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Уимблдон
26 июня 2025, 09:14 |
148
0

Бывший финалист Уимблдона исключен из числа экспертов BBC на мейджоре

В 2024 году Кирьос уже работал на турнире в качестве комментатора

26 июня 2025, 09:14 |
148
0
Бывший финалист Уимблдона исключен из числа экспертов BBC на мейджоре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Бывший финалист Уимблдона Ник Кирьос выразил недовольство тем, что его не пригласили к микрофону BBC на лондонский мейджор.

В 2024 году он уже работал на турнире в качестве комментатора, однако это вызвало волну критики – теннисист тогда признал, что применил силу в отношении своей бывшей девушки.

В 2025 году Кирьос не появится ни на корте, ни в комментаторской кабине Уимблдона. Он был исключен из числа экспертов BBC спустя два года после того, как признал в суде факт нападения на бывшую спутницу. Финалист Уимблдона 2022 года не понимает такого решения британского вещания.

«Я знаю, что я отличный комментатор, – заявил австралиец в интервью британской газете The Guardian. – Это печально, но они теряют больше, чем я.

Когда человек побеждал Федерера, Надаля, Маррея и Джоковича и при этом обладает потрясающими закулисными знаниями, очень странно, что никто не хочет, чтобы он делился этим с поклонниками тенниса».

Многие общественные деятели и политики ранее публично выступали против участия австралийца в трансляциях BBC на Уимблдоне 2024. В декабре 2021 года Кирьос толкнул свою бывшую девушку во время ссоры, в результате чего она упала. Во время судебного разбирательства в феврале 2023 года он признал свою вину. В итоге суд Канберры вынес решение о прекращении дела, посчитав инцидент «незначительным» и непреднамеренным.

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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