Интер – Ривер Плейт. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

26 июня на Люмен Филд пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Интер сыграет против Ривер Плейт. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Интер

Команда в 2024-м году взяла скудетто - далеко не первый, но самый крупный трофей во время короткой, но насыщенной работы в Милане Симоне Индзаги. Это могло быть прелюдией куда больших успехов следующего сезона, когда не без оснований обсуждали шансы на требл. Вместо него поражения Милану в Суперкубке и кубковом полуфинале, упущенное лидерство в Серии А и, напоследок, 0:5 в решающем поединке Лиги чемпионов, с последующим уходом наставника в Саудовскую Аравию.

Сменил его Киву, начинающий тренер, но при этом культовый для клуба в прошлом специалист. Это для него первый тест, и пока что результаты скромные, но неплохие. С Монтереем отыгрались на ничью 1:1. А потом, проигрывая до 78-й минуты, Лаутаро Мартинес и компания оформили волевую победу над Урава Ред Даймондс.

Ривер Плейт

Клуб, безусловно, остается грандом аргентинского, да и латиноамериканского футбола. Но, с другой стороны, у него последние трофеи датируются еще 2023-м годом. В прошлом сезоне он был только пятым в итоговой таблице. А в Апертуре весной, показав второй результат в своей группе, в итоге фаворит в плей-офф уступил Платенсе по пенальти. Но хотя бы в Копе Либертадорес получилось выиграть свою группу с 12 очками.

На клубном чемпионате мира подопечные Марсело Гальярдо начали с уверенной, 3:1, победы. Но их противником были аутсайдеры, японцы. С более опытными мексиканцами из Монтеррея обошлись вообще без голов, закончив нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Гранды Италии и Аргентины до этого не пересекались даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы заметно больше верят в итальянцев. Но обе команды будут действовать прагматично и осторожно, понимая, как важно тут не проиграть и, значит, не пропустить. Ставим на то, что такой поединок принесет тотал меньше 3,0 забитых голов (коэффициент - 1,6).