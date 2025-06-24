Виктория вышла из отпуска и начала подготовку к сезону

«Виктория» Сумы сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Подготовку к чемпионату подопечные Анатолия Бессмертного начали 23 июня.

Команда провела тренировку. Игроки пройдут медосмотр и постепенно войдут в режим двухразовых тренировочных сессий.

Тренировки будут сопровождаться спаррингами. «Виктория» запланировала провести восемь контрольных матчей.

Первый спарринг запланирован на 29 июня. Соперником «Виктории» станет «Колос». Заключительный товарищеский матч также будет с представителем УПЛ. 26 июля «Виктория» сыграет с киевской «Оболонью».

Также соперниками «Виктории» в контрольных играх будут ЛНЗ, СК «Полтава», «Чернигов», «Кудрівка», «Тростянец» и «Левый Берег».

Календарь товарищеских матчей «Виктории»