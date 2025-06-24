Виктория вышла из отпуска и начала подготовку к сезону
Команда Анатолия Бессмертного провела первую тренировку
«Виктория» Сумы сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Подготовку к чемпионату подопечные Анатолия Бессмертного начали 23 июня.
Команда провела тренировку. Игроки пройдут медосмотр и постепенно войдут в режим двухразовых тренировочных сессий.
Тренировки будут сопровождаться спаррингами. «Виктория» запланировала провести восемь контрольных матчей.
Первый спарринг запланирован на 29 июня. Соперником «Виктории» станет «Колос». Заключительный товарищеский матч также будет с представителем УПЛ. 26 июля «Виктория» сыграет с киевской «Оболонью».
Также соперниками «Виктории» в контрольных играх будут ЛНЗ, СК «Полтава», «Чернигов», «Кудрівка», «Тростянец» и «Левый Берег».
Календарь товарищеских матчей «Виктории»
- 29.06 – «Колос»
- 02.07 – ЛНЗ
- 06.07 – СК «Полтава»
- 12.07 – «Чернигов»
- 15.07 – «Кудрівка»
- 17.07 – «Тростянец»
- 20.07 – «Левый Берег»
- 26.07 – «Оболонь»
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