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Украина. Первая лига
24 июня 2025, 18:18 |
225
0

Виктория вышла из отпуска и начала подготовку к сезону

Команда Анатолия Бессмертного провела первую тренировку

24 июня 2025, 18:18 |
225
0
Виктория вышла из отпуска и начала подготовку к сезону
ФК Виктория

«Виктория» Сумы сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Подготовку к чемпионату подопечные Анатолия Бессмертного начали 23 июня.

Команда провела тренировку. Игроки пройдут медосмотр и постепенно войдут в режим двухразовых тренировочных сессий.

Тренировки будут сопровождаться спаррингами. «Виктория» запланировала провести восемь контрольных матчей.

Первый спарринг запланирован на 29 июня. Соперником «Виктории» станет «Колос». Заключительный товарищеский матч также будет с представителем УПЛ. 26 июля «Виктория» сыграет с киевской «Оболонью».

Также соперниками «Виктории» в контрольных играх будут ЛНЗ, СК «Полтава», «Чернигов», «Кудрівка», «Тростянец» и «Левый Берег».

Календарь товарищеских матчей «Виктории»

  • 29.06 – «Колос»
  • 02.07 – ЛНЗ
  • 06.07 – СК «Полтава»
  • 12.07 – «Чернигов»
  • 15.07 – «Кудрівка»
  • 17.07 – «Тростянец»
  • 20.07 – «Левый Берег»
  • 26.07 – «Оболонь»
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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