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  4. Подготовка продолжается. Дебютант УПЛ назвал соперников в спаррингах
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 16:48 |
286
0

Подготовка продолжается. Дебютант УПЛ назвал соперников в спаррингах

ФК «Кудровка» готовится к первому сезону в Украинской Премьер-лиге

24 июня 2025, 16:48 |
286
0
Подготовка продолжается. Дебютант УПЛ назвал соперников в спаррингах
ФК Кудровка

«Кудровка» начала подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут интенсивные тренировки и контрольные матчи.

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов озвучил планы команды на межсезонье. Команда планирует подписать 5-6 игроков, которые должны помочь закрепиться в УПЛ.

Наладить игровые связи помогут контрольные матчи. Тренерский штаб запланировал семь спаррингов. Соперниками будут СК «Полтава», «Шахтер» U-19, «Оболонь», «Верес», «Виктория», «Левый Берег» и ЛНЗ.

«Кудровка» пробилась в УПЛ через переходные матчи с полтавской «Ворсклой». Команды обменялись выездными победами, а в серии пенальти точнее были футболисты «Кудровки».

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Источник: воспитанник Днепра готовится к сезону вместе с новичком УПЛ
учебно-тренировочные сборы Кудровка чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига Полтава Шахтер Донецк U-19 Оболонь Киев Верес Ровно Виктория Сумы Левый Берег Киев ЛНЗ Черкассы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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