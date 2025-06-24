Подготовка продолжается. Дебютант УПЛ назвал соперников в спаррингах

«Кудровка» начала подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут интенсивные тренировки и контрольные матчи.

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов озвучил планы команды на межсезонье. Команда планирует подписать 5-6 игроков, которые должны помочь закрепиться в УПЛ.

Наладить игровые связи помогут контрольные матчи. Тренерский штаб запланировал семь спаррингов. Соперниками будут СК «Полтава», «Шахтер» U-19, «Оболонь», «Верес», «Виктория», «Левый Берег» и ЛНЗ.

«Кудровка» пробилась в УПЛ через переходные матчи с полтавской «Ворсклой». Команды обменялись выездными победами, а в серии пенальти точнее были футболисты «Кудровки».