Подготовка продолжается. Дебютант УПЛ назвал соперников в спаррингах
ФК «Кудровка» готовится к первому сезону в Украинской Премьер-лиге
«Кудровка» начала подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут интенсивные тренировки и контрольные матчи.
Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов озвучил планы команды на межсезонье. Команда планирует подписать 5-6 игроков, которые должны помочь закрепиться в УПЛ.
Наладить игровые связи помогут контрольные матчи. Тренерский штаб запланировал семь спаррингов. Соперниками будут СК «Полтава», «Шахтер» U-19, «Оболонь», «Верес», «Виктория», «Левый Берег» и ЛНЗ.
«Кудровка» пробилась в УПЛ через переходные матчи с полтавской «Ворсклой». Команды обменялись выездными победами, а в серии пенальти точнее были футболисты «Кудровки».
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