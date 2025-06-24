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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 11:15 |
640
1

Украинский клуб подпишет 5-6 футболистов, чтобы закрепиться в Премьер-лиге

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о планах команды

24 июня 2025, 11:15 |
640
1
Украинский клуб подпишет 5-6 футболистов, чтобы закрепиться в Премьер-лиге
ФК Кудровка. Василий Баранов

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о планах команды накануне старта в элитном дивизионе:

– Василий Анатольевич, как настроение и настрой на работу в УПЛ?

– После отпуска всегда хочется поработать с желанием и хорошим настроением независимо от уровня соревнований, в которых участвует команда. Конечно, УПЛ – это уже другой уровень, но если ты любишь футбол, то все мысли только о желании играть и тренироваться.

– Команда сегодня собралась, ребята на позитиве, а вы выглядели очень сконцентрированными и сосредоточенными.

– Наверное, потому, что мысли были о том, что сказать на первой встрече. На самом деле я всегда стараюсь улыбаться. Я совсем не боюсь Премьер-лиги. Понятно, что это что-то новое для нашего клуба, надо пробовать, но страха нет.

– Был ли лично у вас отпуск?

– Нет. Я был с семьей, но рабочие процессы не отпускали меня и мой телефон ни на день.

– Сколько кадровых изменений можно ожидать болельщикам?

– Постараемся усилить все звенья. Для вливания новой крови нужно 5-6 новичков. Но это не просто так, это должно быть усиление и создание конкуренции. Чтобы попасть в «Кудровку», они должны быть сильнее, чем игроки.

– Сколько будет спаррингов и с кем?

– Сейчас запланированы семь игр. Соперниками будут СК Полтава, Шахтер U-19, Оболонь, Верес, Виктория, Левый Берег и ЛНЗ.

– Может ли «Кудровка» озвучить свои задачи на сезон или еще рано поднимать этот вопрос?

– Мы только вышли и все понимают, что нам нужно закрепиться. Задача минимум – остаться в УПЛ. Каждый матч мы будем сражаться за победу, амбиции есть. У нас 40-50% игроков с опытом игр в Премьер-лиге, – рассказал Баранов.

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Кудровка Василий Баранов трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Facebook
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ivankondrat96
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