Украинский клуб подпишет 5-6 футболистов, чтобы закрепиться в Премьер-лиге
Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о планах команды
Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о планах команды накануне старта в элитном дивизионе:
– Василий Анатольевич, как настроение и настрой на работу в УПЛ?
– После отпуска всегда хочется поработать с желанием и хорошим настроением независимо от уровня соревнований, в которых участвует команда. Конечно, УПЛ – это уже другой уровень, но если ты любишь футбол, то все мысли только о желании играть и тренироваться.
– Команда сегодня собралась, ребята на позитиве, а вы выглядели очень сконцентрированными и сосредоточенными.
– Наверное, потому, что мысли были о том, что сказать на первой встрече. На самом деле я всегда стараюсь улыбаться. Я совсем не боюсь Премьер-лиги. Понятно, что это что-то новое для нашего клуба, надо пробовать, но страха нет.
– Был ли лично у вас отпуск?
– Нет. Я был с семьей, но рабочие процессы не отпускали меня и мой телефон ни на день.
– Сколько кадровых изменений можно ожидать болельщикам?
– Постараемся усилить все звенья. Для вливания новой крови нужно 5-6 новичков. Но это не просто так, это должно быть усиление и создание конкуренции. Чтобы попасть в «Кудровку», они должны быть сильнее, чем игроки.
– Сколько будет спаррингов и с кем?
– Сейчас запланированы семь игр. Соперниками будут СК Полтава, Шахтер U-19, Оболонь, Верес, Виктория, Левый Берег и ЛНЗ.
– Может ли «Кудровка» озвучить свои задачи на сезон или еще рано поднимать этот вопрос?
– Мы только вышли и все понимают, что нам нужно закрепиться. Задача минимум – остаться в УПЛ. Каждый матч мы будем сражаться за победу, амбиции есть. У нас 40-50% игроков с опытом игр в Премьер-лиге, – рассказал Баранов.
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