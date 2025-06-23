Порту – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

24 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Порту сыграет против Аль-Ахли. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Порту

Команда сейчас находится не в лучшей форме. Ранее бравшая титулы в Примейре в каждый второй год, в последнее время она оказалась явно за спиной у пары своих вечных конкурентов из Лиссабона. В 2024-м году при этом хотя бы Сержиу Консейсау выиграл кубок страны. Но все равно ушел с поста после смены президента. Новая команда начинала с драматичной победы в Суперкубке. Но потом и в Лиге Европы вылетела, проиграв Роме уже в феврале, и на внутренней арене не продвинулась.

На клубном чемпионате мира тоже португальцы начинали с нулевой ничьей, и не сказать, что чем-то превосходили Палмейрас. Потом с Интер Майами и вовсе, даже наконец-то забив, пропустили больше, с решающим ударом Месси со штрафного. В итоге закончили 1:2, и теперь нужна только победа, причем максимально уверенная.

Аль-Ахли

Клуб, наоборот, этот тот вариант исторического гранда, что как раз вернулся на вершину в последние годы. Он в 2023-м году, после паузы, снова стал чемпионом. И потом уже дважды успел защитить свой статус, в итоге доведя количество национальных титулов до 45. Но при этом в Лиге чемпионов Африки не повезло: в полуфинале с Мамелоди Саундаунз после нулевой ничьей на выезде упустили победу дома. Из-за автогола на 90-й минуте - невероятное невезение, ну и наказание за попытку взять прагматичную, минимальную победу.

Не повезло и на клубном чемпионате мира. С Интер Майами Трезега не переиграл вратаря даже в серии пенальти. С Палмейрас же ничего не получилось - снова не смогли поразить чужие ворота и при этом пропустили в ответ дважды, по сути, потеряв реальные шансы на плей-офф.

Статистика личных встреч

Раньше национальные футбольные флагманы своих стран не пересекались на поле.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в португальцев. Они вряд ли смогут пройти дальше, но должны наконец-то победить (коэффициент - 1,74).