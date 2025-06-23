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Клубный чемпионат мира
Порту
24.06.2025 04:00 - : -
Аль-Ахли Каир
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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 13:33 |
70
0

Порту – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 24 июня в 04:00 по Киеву

23 июня 2025, 13:33 |
70
0
Порту – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Порту сыграет против Аль-Ахли. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Порту

Команда сейчас находится не в лучшей форме. Ранее бравшая титулы в Примейре в каждый второй год, в последнее время она оказалась явно за спиной у пары своих вечных конкурентов из Лиссабона. В 2024-м году при этом хотя бы Сержиу Консейсау выиграл кубок страны. Но все равно ушел с поста после смены президента. Новая команда начинала с драматичной победы в Суперкубке. Но потом и в Лиге Европы вылетела, проиграв Роме уже в феврале, и на внутренней арене не продвинулась.

На клубном чемпионате мира тоже португальцы начинали с нулевой ничьей, и не сказать, что чем-то превосходили Палмейрас. Потом с Интер Майами и вовсе, даже наконец-то забив, пропустили больше, с решающим ударом Месси со штрафного. В итоге закончили 1:2, и теперь нужна только победа, причем максимально уверенная.

Аль-Ахли

Клуб, наоборот, этот тот вариант исторического гранда, что как раз вернулся на вершину в последние годы. Он в 2023-м году, после паузы, снова стал чемпионом. И потом уже дважды успел защитить свой статус, в итоге доведя количество национальных титулов до 45. Но при этом в Лиге чемпионов Африки не повезло: в полуфинале с Мамелоди Саундаунз после нулевой ничьей на выезде упустили победу дома. Из-за автогола на 90-й минуте - невероятное невезение, ну и наказание за попытку взять прагматичную, минимальную победу.

Не повезло и на клубном чемпионате мира. С Интер Майами Трезега не переиграл вратаря даже в серии пенальти. С Палмейрас же ничего не получилось - снова не смогли поразить чужие ворота и при этом пропустили в ответ дважды, по сути, потеряв реальные шансы на плей-офф.

Статистика личных встреч

Раньше национальные футбольные флагманы своих стран не пересекались на поле.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в португальцев. Они вряд ли смогут пройти дальше, но должны наконец-то победить (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Порту
24 июня 2025 -
04:00
Аль-Ахли Каир
Победа Порту 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Порту Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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