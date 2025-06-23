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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 07:32 |
139
0

Игор ТУДОР: «Я остаюсь бдительным даже при преимуществе в 2 или 3 мяча»

Тренер «Ювентуса» проанализировал победу над «Видадом»

23 июня 2025, 07:32 |
139
0
Игор ТУДОР: «Я остаюсь бдительным даже при преимуществе в 2 или 3 мяча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвел итоги поединка против клуба «Видад» во втором туре КЧМ. Подопечные Тудора без проблем разобрались с соперником, оформив победу со счетом 4:1.

«Это был немного другой матч, в том числе и из-за времени проведения, который снизил темп игры. Соперники хорошо подготовились, но быстрый гол на старте нам помог. В футболе, однако, ничего нельзя воспринимать как должное, и я остаюсь бдительным даже при преимуществе в два или три мяча. Ребята сыграли хорошо - две победы подряд. Сегодня вечером они получат свободный ужин – заслужили. Теперь все наше внимание на «Манчестер Сити», впереди большое испытание.

Йылдыз? У него огромный потенциал, редкие качества: он может делать разницу в атаке с динамизмом полузащитника. Это особый талант, но именно его ментальность поможет ему достичь высот.

Душан Влахович сегодня подошел к игре с правильным настроем, он играл на команду. А Мануэль Локателли, позволив ему пробить пенальти, поступил как настоящий лидер», – ответил Тудор.

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Ювентус пресс-конференция клубный чемпионат мира по футболу Видад Касабланка Игор Тудор
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
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