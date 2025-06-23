Игор ТУДОР: «Я остаюсь бдительным даже при преимуществе в 2 или 3 мяча»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвел итоги поединка против клуба «Видад» во втором туре КЧМ. Подопечные Тудора без проблем разобрались с соперником, оформив победу со счетом 4:1.

«Это был немного другой матч, в том числе и из-за времени проведения, который снизил темп игры. Соперники хорошо подготовились, но быстрый гол на старте нам помог. В футболе, однако, ничего нельзя воспринимать как должное, и я остаюсь бдительным даже при преимуществе в два или три мяча. Ребята сыграли хорошо - две победы подряд. Сегодня вечером они получат свободный ужин – заслужили. Теперь все наше внимание на «Манчестер Сити», впереди большое испытание.

Йылдыз? У него огромный потенциал, редкие качества: он может делать разницу в атаке с динамизмом полузащитника. Это особый талант, но именно его ментальность поможет ему достичь высот.

Душан Влахович сегодня подошел к игре с правильным настроем, он играл на команду. А Мануэль Локателли, позволив ему пробить пенальти, поступил как настоящий лидер», – ответил Тудор.