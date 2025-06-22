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Ювентус
22.06.2025 19:00 - : -
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 12:02 | Обновлено 22 июня 2025, 12:15
21
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Ювентус – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025

22 июня 2025, 12:02 | Обновлено 22 июня 2025, 12:15
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0
Ювентус – Видад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в рамках второго тура клубного чемпионата мира состоится матч между клубами «Ювентус» и «Видад» в группе G.

Футбольное противостояние будет принимать арена «Линкольн Файненшел Филд» в городе Филадельфия.

Перед стартом встречи «Ювентус» занимает первое место (три пункта), «Видад» – третье (ноль очков).

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Ювентус» – «Видад». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Видад
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Трансляция матча В эфире

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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