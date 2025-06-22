22 июня в рамках второго тура клубного чемпионата мира состоится матч между клубами «Ювентус» и «Видад» в группе G.

Футбольное противостояние будет принимать арена «Линкольн Файненшел Филд» в городе Филадельфия.

Перед стартом встречи «Ювентус» занимает первое место (три пункта), «Видад» – третье (ноль очков).

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

«Ювентус» – «Видад». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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