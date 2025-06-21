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22 июня, на клубном чемпионате мира свою встречу проведут Ювентус и Видад. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринцам попалась рабочая группа, из которой точно надо выходить в плей-офф. Первый матч получился слишком уж легким, удалось разгромить Аль-Айн из ОАЭ со счетом 5:0. Соперник не выглядел так безнадежно, но у Ювентуса многое залетало, по дублю оформили Консейсау и Коло Муани. В той встрече, «клуб старой синьоры» забил четыре мяча уже в первом тайме.

С выходом в плей-офф проблем у Юве не должно возникнуть, вопрос с какого места, скорее всего, судьба первой строчки определиться в последнем туре, в очном противостоянии с Манчестер Сити. Европейские клубы, как-то скептически относятся к этому турниру, что нельзя делать туринцам, ведь ничего не выиграли в уходящем сезоне.

Видад

Марокканский коллектив попал в тяжелую группу, так что шансы на плей-офф крайне низкие. В первом туре Видад попробовал свои силы против Манчестер Сити, уступили с достойным счетом 0:2. Где-то даже повезло, что пропустили быстрый мяч, поэтому соперник не оказывал такого давления, как умеет. У команды даже был неплохой шанс забить, который не удалось реализовать.

Видад стал только третьим на внутренней арене, в этом сезоне, что нельзя считать хорошим результатом. От клуба не ждут феноменального выступления, в первую очередь, это ценный опыт, ведь есть шанс сыграть против двух европейских топ-клубов. Даже несмотря на силу и статус соперника, есть шансы зацепиться за очки, важно грамотно отыграть в обороне.

Прогноз

Команды сыграют между собой впервые, а в предстоящей битве туринцы большие фавориты. Европейская команда имеет сильнее состав, но на этом турнире свое превосходство надо доказывать на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ювентуса – 1,33, ничья – 5,09, победа Видада – 9,59. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ожидаю непростого матча, думаю, у марокканского клуба будут свои моменты. Считаю перспективной ставку на обмен голами за 2,31.