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  4. Когда был последний? Шесть лет без трофеев: все финалы Ястремской
WTA
23 июня 2025, 18:25 |
247
1

Когда был последний? Шесть лет без трофеев: все финалы Ястремской

22 июня Даяна потерпела поражение от Маккартни Кесслер в решающем поединке Ноттингема

23 июня 2025, 18:25 |
247
1
Когда был последний? Шесть лет без трофеев: все финалы Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Это был седьмой финал в карьере для Даяны и первый на траве. Украинка стала лишь второй украинкой, которой удалось добраться до решающего поединка на травяном покрытии и первой представительницей Украины, которая сыграла в финалах на уровне Тура на всех трех покрытиях: хард, грунт и трава.

Ястремская боролась за четвертый трофей. На счету Даяны три титула: Гонконг-2018, Хуахин-2019 и Страсбург-2019. Также она играла в финалах Аделаиды-2020, Лиона-2022 и Линца-2025.

Все финалы Ястремской в карьере:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Пригадав той переможний фінал проти Каро Гарсії і трошки приху... з того, що вже минуло більше 6 років з того моменту
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