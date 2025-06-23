Когда был последний? Шесть лет без трофеев: все финалы Ястремской

22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Это был седьмой финал в карьере для Даяны и первый на траве. Украинка стала лишь второй украинкой, которой удалось добраться до решающего поединка на травяном покрытии и первой представительницей Украины, которая сыграла в финалах на уровне Тура на всех трех покрытиях: хард, грунт и трава.

Ястремская боролась за четвертый трофей. На счету Даяны три титула: Гонконг-2018, Хуахин-2019 и Страсбург-2019. Также она играла в финалах Аделаиды-2020, Лиона-2022 и Линца-2025.

Все финалы Ястремской в карьере: