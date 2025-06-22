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WTA
22 июня 2025, 20:25 |
658
0

Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме

22 июня Даяна уступила Маккартни Кесслер в решающем поединке соревнований WTA 250

22 июня 2025, 20:25 |
658
0
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) успешно выступила на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка добралась до финала соревнований, переиграв на своем пути Ольгу Данилович, Антонию Ружич, Лейлу Фернандес и Магду Линетт. К сожалению, трофей завоевать не удалось – в финале Даяна потерпела поражение от Маккартни Кесслер.

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За свои выступления в Ноттингеме Ястремская заработала $21,484 и 163 очка. Призовые Кесслер составили $36,300 (и 250 пунктов в рейтинг).

Даяна провела седьмой финал в карьере и второй в 2025 году. В последний раз Даяна побеждала в 2019 на турнире в Страсбурге.

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Даяна Ястремская призовые Маккартни Кесслер WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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