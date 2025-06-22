Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22 июня Даяна уступила Маккартни Кесслер в решающем поединке соревнований WTA 250
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) успешно выступила на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Украинка добралась до финала соревнований, переиграв на своем пути Ольгу Данилович, Антонию Ружич, Лейлу Фернандес и Магду Линетт. К сожалению, трофей завоевать не удалось – в финале Даяна потерпела поражение от Маккартни Кесслер.
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За свои выступления в Ноттингеме Ястремская заработала $21,484 и 163 очка. Призовые Кесслер составили $36,300 (и 250 пунктов в рейтинг).
Даяна провела седьмой финал в карьере и второй в 2025 году. В последний раз Даяна побеждала в 2019 на турнире в Страсбурге.
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