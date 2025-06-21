Хард, грунт, трава: Ястремская установила национальный рекорд Украины
Даяна стала первой украинской теннисисткой, которой удалось добраться до финалов на трех покрытиях
21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в финал травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, переиграв польку Магду Линетт.
Для украинки это будет второй финал в сезоне и седьмой в карьере. В воскресенье она поборется за четвертый трофей.
Ястремская стала первой представительницей Украны, которой удалось добраться до финалов на турнирах WTA на всех трех покрытиях: хард, грунт, трава.
- Хард: Гонконг (2018), Хуахин (2019), Аделаида (2020), Лион (2022), Линц (2025)
- Грунт: Страсбург (2019)
- Трава: Ноттингем (2025)
Трофеи Даяна завоевала в Гонконге, Хуахине и Страсбурге. Уже завтра Ястремская также может стать первой украинкой с титулами на трех покрытиях.
Также Ястремская лишь вторая украинская теннисистка, которая сыграет в финале на уровне Тура на травяном турнире. Первой и единственной была Катерина Бондаренко, ставшая чемпионкой в Бирмингеме в 2008 году.
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