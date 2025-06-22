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Клубный чемпионат мира
Реал Мадрид
22.06.2025 22:00 - : -
Пачука
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 13:17 | Обновлено 22 июня 2025, 13:52
138
0

Реал – Пачука. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 22 июня в 22:00 по Киеву

22 июня 2025, 13:17 | Обновлено 22 июня 2025, 13:52
138
0
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

22 июня на Банк оф Америка Стэдиум пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Реал Мадрид сыграет против Пачука. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда год назад была лучшей, и на национальном уровне, с победами в Суперкубке и Примере, и в Европе, снова выиграв Лигу чемпионов. Потом, укрепившись Мбаппе, прибавили и Суперкубок УЕФА, и Межконтинентальный кубок. Но в 2025-м году были только неудачи: в испанских турнирах гранд последовательно уступил вечному врагу, Барселоне. А в Лиге чемпионов защита титула закончилась поражениями от лондонского Арсенала.

В итоге вместо Анчелотти теперь главным тренером стал Хаби Алонсо. А в составе появились Александер-Арнольд с Хейсеном. Против Аль-Хилаля гранд, по сути, разочаровал. Ведь так и не получилось выиграть, закончив 1:1. Пусть даже героем стал вратарь соперника, опытный Буну, что уже на 90+ минуте отразил удар Вальверде с пенальти.

Пачука

Клуб имеет давнюю историю. Его нельзя назвать грандом даже по меркам родной Мексики. Но периодически все же получается выстреливать. И не только на внутренней арене (там, кстати, не брали титулов со времен Клаусуры-2022), но и в региональном масштабе. В 2024-м году получилось выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ - это открыло путь в Межконтинентальный кубок, где прошли двух соперников, но капитулировали в финале, как раз против испанцев.

В 2025-м году получается куда меньше. Команда все же прошла в плей-офф Клаусуры, с восьмого места, но в итоге там была выбита уже в четвертьфинале Америкой. На клубном чемпионате мира подопечные Хайме Лосано с Ред Булл Зальцбург. И проиграли довольно скромным европейцам со счетом 1:2.

Статистика личных встреч

Именно эта пара разыграла в декабре Межконтинентальный кубок. Тогда у мадридского топ-клуба не было проблем, он выиграл 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во вторую кряду осечку Александер-Арнольда и его новых подопечных. Ставим на то, что на этот раз они выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
22 июня 2025 -
22:00
Пачука
Фора Реала (-1.5) 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Реал Мадрид Пачука клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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