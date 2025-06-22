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Клубный чемпионат мира
Ювентус
22.06.2025 19:00 - : -
Видад
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 13:12 |
97
0

Ювентус – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025

Поединок состоится 22 июня и начнется в 19:00 по Киеву

22 июня 2025, 13:12 |
97
0
Ювентус – Видад. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Ювентус сыграет против Видада. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда пережила и спортивный спад, и новый виток обвинений, что вылилось в отставку руководства. Но даже в таких условиях в 2024-м году Аллегри ухитрился вернуть подопечных на третье место в Серии А, заодно добавив и кубок Италии. Но потом его уволили, причем досрочно, еще и летом обновили серьезно состав. Тренером стал Тиаго Мотта, но насколько он блеснул в Болонье, настолько же провалился в Турине. Хорошо хоть сменивший его Тудор оказался достойным пожарником, и спор за 4-е место в Серии А у Ромы выиграл.

Игор получил полноценную должность тренера. И на клубном чемпионате мира с Аль-Айном. Там не было никаких проблем: скромному сопернику из Ближнего Востока забили пять мячей, не пропустив в ответ ни разу. Но дальше должно быть сложнее, впрочем, снова будет очевидный статус явного фаворита пары.

Видад

Клуб - исторический гранд марокканского футбола, у которого в активе 22 чемпионских титула. Но в последний раз список пополняли в 2022-м году. И тогда же выиграли Лигу чемпионов Африки. В следующем ее цикле дошли снова до финала, но там уже потерпели неудачу, а там и на внутренней арене теряли позиции. И так их полноценно и не восстановили. Весной в Ботоле, местном первенстве, флагман даже при финишном спурте закончил только третьим, причем отстав от лидера на 16 очков.

Приехав на клубный чемпионат мира, подопечные Менахема сразу сыграли с главным фаворитом квартета, Манчестер Сити. Там все, что получилось, это избежать разгрома, уступив 0:2. Впрочем, там сам фаворит, быстро отметившись дважды, просто сам сбросил обороты.

Статистика личных встреч

Клубы проведут первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что этот тур в группе будет отличаться от первого - снова есть однозначный и закономерный фаворит. Ставим на его победу с форой -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Ювентус
22 июня 2025 -
19:00
Видад
Фора Ювентуса (-1.5) 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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