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  4. НАВРАТИЛОВА – о Квитовой: «Она доминировала, но сохраняла утонченность»
WTA
22 июня 2025, 04:49 | Обновлено 22 июня 2025, 04:50
26
0

НАВРАТИЛОВА – о Квитовой: «Она доминировала, но сохраняла утонченность»

68-летняя легендарная теннисистка оставила комментарии о соотечественнице

22 июня 2025, 04:49 | Обновлено 22 июня 2025, 04:50
26
0
НАВРАТИЛОВА – о Квитовой: «Она доминировала, но сохраняла утонченность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартина Навратилова

68-летняя легендарная теннисистка Мартина Навратилова, узнав о завершении карьеры своей соотечественницы Петры Квитовой, оставила комментарии о чешской спортсменке для WTAtennis.com.

«Среди всех турниров, где она играла, больше всего след она оставила именно в Уимблдоне – у нее прекрасные результаты, и в финалах она показывала великолепную игру. Ее подача слева всегда помогала, особенно на траве, где мяч сильнее закручивается, когда целишься в бэкхенд соперницы.

Помимо подачи, у нее были мощнейшие удары, она умела выходить к сетке, рано принимать мяч и играть в атаке. Конечно, Петра никогда не была самой быстрой, но достаточно быстрой, чтобы занимать правильную позицию на таком требовательном покрытии, как трава.

Она была непредсказуемой, но обладала всеми ударами: форхенд по линии, форхенд по диагонали, бэкхенд по линии, бэкхенд по диагонали, могла использовать слайс при необходимости. Она доминировала, но при этом сохраняла утонченность – в ее игре было все».

И нельзя забывать про инцидент 2016 года, когда на Петру напал грабитель, нанес ей тяжелое ножевое ранение в руку, и ее карьера висела на волоске. Однако благодаря своему упорству и страсти к теннису она не сдалась и вернулась в WTA-тур.

«Это был невероятный инцидент, ведь по сей день Петра признает, что до конца так и не восстановила чувствительность в руке. У меня, например, есть обручальное кольцо, которое я ношу на безымянном пальце, и, когда играю, снимаю его или надеваю на правую руку – даже с кольцом я иначе чувствую ракетку. А у нее нет чувствительности в двух последних пальцах левой руки... я даже представить себе не могу, как это – соревноваться в таком состоянии».

Квитова и Навратилова – две уникальные теннисистки, объединенные происхождением и профессией... но не так уж многим другим. Трудно сравнивать их достижения или стили игры, хотя некоторые все же пытаются найти между ними сходство. В этом контексте Мартина пояснила, пыталась ли Петра когда-либо сознательно перенять ее теннисную технику.

«Не думаю, что она пыталась подражать мне сознательно, но она действительно заимствовала некоторые элементы, которые затем прекрасно использовала в своей игре. Она выиграла два турнира Большого шлема, чуть не стала первой ракеткой мира – у нее великолепное резюме, и я за нее рада. Если бы мы играли в одно время – я бы точно не хотела встретиться с ней на корте. Я очень уважаю ее и ее карьеру. А теперь она может наконец-то расслабиться и больше не нервничать», – заключила Навратилова.

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Мартина Навратилова Петра Квитова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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