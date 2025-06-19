Обладательница 59 титулов Большого шлема осудила политику Дональда Трампа

Обладательница 59 титулов Большого шлема в разных разрядах Мартина Навратилова в 1975 году покинула родную Чехословакию, чтобы попросить убежище в США. Она мечтала стать первой ракеткой мира, но в своей стране, находившейся в разгаре холодной войны под управлением коммунистического режима, не видела для себя будущего.

Во время участия в Открытом чемпионате США Мартина приняла решение остаться в Соединенных Штатах. В 1981 году она получила американское гражданство (сейчас у нее двойное гражданство: США и Чехия). Сегодня, по словам самой спортсменки, если бы она оказалась в такой же ситуации, то не выбрала бы США из-за политики Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью для BBC.

«Если бы я снова оказалась в той ситуации (как в 1975 году) и мне пришлось бы выбирать, где жить, это точно не были бы Соединенные Штаты, потому что сейчас это не демократия», – утверждает она.

Навратилова считает, что ее бы даже не пустили в нынешнюю страну. Ее беспокоит, что США превращается в тоталитарное государство.

«Страна явно оборачивается против иммигрантов. Министерство внутренней безопасности высылает людей только потому, что они не полностью поддерживают повестку Трампа… потому что они не целуют его кольцо».

Также Навратилова прокомментировала тему участия трансгендерных женщин в спорте. Она не согласна с действующими правилами WTA, согласно которым трансгендерные женщины могут выступать в женских соревнованиях при наличии письменного заявления о том, что они идентифицируют себя как женщины или небинарные персоны, а также при условии, что уровень тестостерона у них находится ниже определенного порога в течение двух лет и поддерживается на этом уровне.

«Не должно быть изоляции или травли, но мужские тела должны соревноваться в мужских дисциплинах. Они могут продолжать участвовать. Для транс-женщин нет запрета на спорт. Им просто нужно соревноваться в соответствующей категории – то есть в мужской. Все просто».