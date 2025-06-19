Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ

Матчем между бразильским Палмейрасом и египетским Аль-Ахли начался второй тур клубного чемпионата мира 2025 года.

Этот поединок стал уже третьим на турнире, который был прерван или перенесен из-за погодных условий.

Эти три матча прошли / проходят в следующих американских городах: Орландо (Флорида), Цинциннати (Огайо) и Ист-Резерфорд (Нью-Джерси) соответственно.

Все указанные встречи были сыграны / играются в разных американских штатах.

В 2026 году в США в этих же штатах пройдет чемпионат мира среди национальных сборных (11 июня – 19 июля).

В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования. По правилам, в случае грозы или молнии матч немедленно останавливается и задержка объявляется минимум на 30 минут с момента последнего грома или молнии.