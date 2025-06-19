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  4. Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 21:12 | Обновлено 19 июня 2025, 21:39
1359
2

Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ

19 июня встречу Палмейраса и Аль-Ахли пришлось приостановить

19 июня 2025, 21:12 | Обновлено 19 июня 2025, 21:39
1359
2
Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчем между бразильским Палмейрасом и египетским Аль-Ахли начался второй тур клубного чемпионата мира 2025 года.

Этот поединок стал уже третьим на турнире, который был прерван или перенесен из-за погодных условий.

Эти три матча прошли / проходят в следующих американских городах: Орландо (Флорида), Цинциннати (Огайо) и Ист-Резерфорд (Нью-Джерси) соответственно.

Все указанные встречи были сыграны / играются в разных американских штатах.

В 2026 году в США в этих же штатах пройдет чемпионат мира среди национальных сборных (11 июня – 19 июля).

В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования. По правилам, в случае грозы или молнии матч немедленно останавливается и задержка объявляется минимум на 30 минут с момента последнего грома или молнии.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Владислав Антонов
В Катарі бісили компенсованим часом по 15 хв, тут примхами погоди.
А потім дивуються, чого людям так приївся той футбол.
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+1
Victor673256ua
Сама природа проти цього незрозумілого турніру)
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