Уже третий матч КЧМ в США прерван или перенесен. В 2026 там же пройдет ЧМ
19 июня встречу Палмейраса и Аль-Ахли пришлось приостановить
Матчем между бразильским Палмейрасом и египетским Аль-Ахли начался второй тур клубного чемпионата мира 2025 года.
Этот поединок стал уже третьим на турнире, который был прерван или перенесен из-за погодных условий.
- Ульсан – Мамелоди Сандаун – 0:1 (старт игры отложили на час)
- Пачука – РБ Зальцбург – 1:2 (на 54-й минуте был прерван, возобновился спустя 1.5 часа)
- Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0 (матч еще не завершился и был прерван на 63-й минуте)
Эти три матча прошли / проходят в следующих американских городах: Орландо (Флорида), Цинциннати (Огайо) и Ист-Резерфорд (Нью-Джерси) соответственно.
Все указанные встречи были сыграны / играются в разных американских штатах.
В 2026 году в США в этих же штатах пройдет чемпионат мира среди национальных сборных (11 июня – 19 июля).
В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования. По правилам, в случае грозы или молнии матч немедленно останавливается и задержка объявляется минимум на 30 минут с момента последнего грома или молнии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья станет игроком французского ПСЖ
Александр Хацкевич выделил Владислава Ваната
А потім дивуються, чого людям так приївся той футбол.