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  4. Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
Евро U21
Словения U21
18.06.2025 22:00 – FT 0 : 2
Чехия U21
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19 июня 2025, 00:37 | Обновлено 19 июня 2025, 00:39
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0

Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2. Матч престижа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

19 июня 2025, 00:37 | Обновлено 19 июня 2025, 00:39
11
0
Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 июня состоялись матчи 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

Завершен групповой раунд, и определены все четвертьфиналисты турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последних матчах 3-го тура Англия проиграла Германии (1:2), а Словения уступила Чехии (0:2).

Из группы B в плей-офф вышли Германия (9 очков) и Англия (4), а Чехия (3) и Словения (1) покидают турнир.

🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня

22:00. Словения U-21 – Чехия U-21 – 0:2

Голы: Фила, 48, Сейк, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Сейк (Чехия U21).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Фила (Чехия U21).
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Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
видео голов и обзор Евро-2025 U-21 сборная Словении по футболу U-21 сборная Чехии по футболу U-21
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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