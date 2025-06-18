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Евро U21
Дания U21
18.06.2025 19:00 – FT 2 : 2
Финляндия U21
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18 июня 2025, 21:49 | Обновлено 18 июня 2025, 22:07
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Дания U-21 – Финляндия U-21 – 2:2. Дубль Хардера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

18 июня 2025, 21:49 | Обновлено 18 июня 2025, 22:07
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0
Дания U-21 – Финляндия U-21 – 2:2. Дубль Хардера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня в 19:00 состоялся матч 3-го тура чемпионата Европы 2025 U-21.

На стадионе «Татран» в городе Прешов встретились сборные Нидерландов U-21 и Украины U-21 (2:0).

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В матче 3-го тура Дания и Финляндия разошлись миром (2:2).

Итоговое положение: Дания (7 очков), Нидерланды (4), Украина (3), Финляндия (2).

Дания и Нидерланды вышли в четвертьфинал, а Украина и Финляндия завершили выступление на турнире.

🏆 Евро-2025 U-21. 3-й тур, 18 июня, Прешов

Дания U-21 – Финляндия U-21 – 2:2

Голы: Хардер, 10, 68 – Скютта, 73, Кескинен, 82

Видео голов и обзор

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Топи Кескинен (Финляндия U21).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Наатан Скюття (Финляндия U21).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Хардер (Дания U21).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Конрад Хардер (Дания U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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