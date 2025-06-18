Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. На US Open 2025 в миксте сыграют лучшие теннисисты и теннисистки мира
US Open
18 июня 2025, 08:26 | Обновлено 18 июня 2025, 08:39
253
0

На US Open 2025 в миксте сыграют лучшие теннисисты и теннисистки мира

Американская теннисная ассоциация (USTA) сообщила о новом формате парного микста

18 июня 2025, 08:26 | Обновлено 18 июня 2025, 08:39
253
0
На US Open 2025 в миксте сыграют лучшие теннисисты и теннисистки мира
Tennis365

Часть участников новой формулы микста на US Open 2025 была объявлена организаторами турнира во вторник, 17 июня. Состав по-настоящему звездный: Новак Джокович, Янник Синнер и Карлос Алькарас примут участие, как и Джессика Пегула, Ига Свентек и Эмма Наварро. Победившая пара получит 1 миллион долларов.

Американская теннисная ассоциация (USTA) сообщила, что обновленный формат парного микста пройдет в дни квалификации Открытого чемпионата США (19–20 августа).

На сегодняшний день известны следующие участники: Янник Синнер составит пару с Эммой Наварро, Карлос Алькарас сыграет с Эммой Радукану, Новак Джокович сформирует сербский дуэт с Ольгой Данилович, а Александр Зверев выйдет на корт с Белиндой Бенчич. Китаянка Чжэн Циньвень сыграет с британцем Джеком Дрейпером, Ига Свентек – с Каспером Руудом, Джессика Пегула – с Томми Полом, а Жасмин Паолини – с Лоренцо Музетти. А некоторые заявленные пары даже находятся в отношениях: Наоми Осака и Ник Кирьос, Паула Бадоса и Стефанос Циципас.

Все матчи пройдут либо на корте Артура Эша, либо на Луис Армстронг Стэдиум.

В сетке – 16 пар. По итогам регистрации, которая завершится 28 июля, восемь лучших дуэтов (по сумме рейтингов в одиночном разряде) пройдут напрямую. Остальные восемь команд будут выбраны по специальным приглашениям (wild cards), которые объявят позже. Например, пары Свентек / Рууд, Бадоса / Циципас, Радукану / Алькарас и Осака / Кирьос пока не входят в число восьми лучших, но могут получить wild card.

Формат турнира будет необычным. Матчи пройдут до двух побед в сетах, каждый сет – до четырех геймов, без преимущества. При счете 4:4 проводится тай-брейк. В случае третьего сета играется супер тай-брейк до 10 очков. Финал будет сыгран по другой схеме: два сета до шести геймов (также без преимущества), а в случае решающего сета – супер тай-брейк до 10 очков.

«US Open уже давно стремится сделать теннис более доступным и зрелищным. Мы уверены, что новая версия микста отлично справится с этой задачей», – заявила директор турнира Стейси Алластер.

По теме:
Карлос Алькарас и Эмма Радукану сыграют тандемом в миксте на US Open 2025
US Open внедряет новшества. Шок недели: одному из турниров сменили формат
Еще один турнир Grand Slam стал 15-дневным и будет начинаться в воскресенье
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Футбол | 18 июня 2025, 06:23 10
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?

Сине-желтые, если не уступят Нидерландам, сыграют с Португалией в 1/4 финала

Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Футбол | 17 июня 2025, 17:14 14
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут
Итоги жеребьевки 1-го раунда Лиги конференций. Александрия и Полесье ждут

В Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги конференций

Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Футбол | 18.06.2025, 04:24
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Виктор ВАЦКО: «Ребров из-за этого должен сам подать в отставку»
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Футбол | 17.06.2025, 11:37
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
Реброву посоветовали вызвать в национальную сборную 23-летнего легионера
ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте
Теннис | 18.06.2025, 05:06
ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте
ВИДЕО. Четвертая ракетка мира бьет мячом в лицо Корентену Муте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
16.06.2025, 20:54 3
Футбол
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 88
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он на коне, победит и получит все пояса»
17.06.2025, 09:05 3
Бокс
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
«Он точно закончит все нокаутом». Известный боксер о реванше Усик – Дюбуа
16.06.2025, 19:26 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем