На US Open 2025 в миксте сыграют лучшие теннисисты и теннисистки мира

Часть участников новой формулы микста на US Open 2025 была объявлена организаторами турнира во вторник, 17 июня. Состав по-настоящему звездный: Новак Джокович, Янник Синнер и Карлос Алькарас примут участие, как и Джессика Пегула, Ига Свентек и Эмма Наварро. Победившая пара получит 1 миллион долларов.

Американская теннисная ассоциация (USTA) сообщила, что обновленный формат парного микста пройдет в дни квалификации Открытого чемпионата США (19–20 августа).

На сегодняшний день известны следующие участники: Янник Синнер составит пару с Эммой Наварро, Карлос Алькарас сыграет с Эммой Радукану, Новак Джокович сформирует сербский дуэт с Ольгой Данилович, а Александр Зверев выйдет на корт с Белиндой Бенчич. Китаянка Чжэн Циньвень сыграет с британцем Джеком Дрейпером, Ига Свентек – с Каспером Руудом, Джессика Пегула – с Томми Полом, а Жасмин Паолини – с Лоренцо Музетти. А некоторые заявленные пары даже находятся в отношениях: Наоми Осака и Ник Кирьос, Паула Бадоса и Стефанос Циципас.

Все матчи пройдут либо на корте Артура Эша, либо на Луис Армстронг Стэдиум.

В сетке – 16 пар. По итогам регистрации, которая завершится 28 июля, восемь лучших дуэтов (по сумме рейтингов в одиночном разряде) пройдут напрямую. Остальные восемь команд будут выбраны по специальным приглашениям (wild cards), которые объявят позже. Например, пары Свентек / Рууд, Бадоса / Циципас, Радукану / Алькарас и Осака / Кирьос пока не входят в число восьми лучших, но могут получить wild card.

Формат турнира будет необычным. Матчи пройдут до двух побед в сетах, каждый сет – до четырех геймов, без преимущества. При счете 4:4 проводится тай-брейк. В случае третьего сета играется супер тай-брейк до 10 очков. Финал будет сыгран по другой схеме: два сета до шести геймов (также без преимущества), а в случае решающего сета – супер тай-брейк до 10 очков.

«US Open уже давно стремится сделать теннис более доступным и зрелищным. Мы уверены, что новая версия микста отлично справится с этой задачей», – заявила директор турнира Стейси Алластер.