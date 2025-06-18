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  4. Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
Евро U21
Румыния U21
17.06.2025 22:00 – FT 1 : 2
Словакия U21
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18 июня 2025, 02:23 | Обновлено 18 июня 2025, 02:46
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Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2. Матч престижа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21

18 июня 2025, 02:23 | Обновлено 18 июня 2025, 02:46
7
0
Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче престижа Румыния уступила Словакии (1:2).

В 1/4 финала из группы A вышли Испания и Италия (по 7 очков), турнир покидают Словакия (3) и Румыния (0).

Евро-2025 U-21. Группа A. 3-й тур, 17 июня

22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2

Голы: Акдаг 67 – Оберт, 11, Суслов, 57

Видео голов и обзор

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Умит Акдаг (Румыния U21).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Суслов (Словакия U21).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Оберт (Словакия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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