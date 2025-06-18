Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2. Матч престижа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы U-21
В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.
В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.
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В матче престижа Румыния уступила Словакии (1:2).
В 1/4 финала из группы A вышли Испания и Италия (по 7 очков), турнир покидают Словакия (3) и Румыния (0).
Евро-2025 U-21. Группа A. 3-й тур, 17 июня
22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2
Голы: Акдаг 67 – Оберт, 11, Суслов, 57
Видео голов и обзор
События матча
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