Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2. Матч престижа. Видео голов и обзор

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

В очередной игровой день 17 июня состоялись поединки 3-го тура континентального первенства.

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В матче престижа Румыния уступила Словакии (1:2).

В 1/4 финала из группы A вышли Испания и Италия (по 7 очков), турнир покидают Словакия (3) и Румыния (0).

Евро-2025 U-21. Группа A. 3-й тур, 17 июня

22:00. Румыния U-21 – Словакия U-21 – 1:2

Голы: Акдаг 67 – Оберт, 11, Суслов, 57

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