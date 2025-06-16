Во вторник 17 июня состоится игра 3-го раунда молодежного Евро U-21 между сборными Румынии и Словакии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Румыния

На квалификации коллектив завоевал 22 очка в 10 играх и занял 1-е место группы, опередив Финляндию на 2 балла. В 1-м туре Евро Румыния минимально проиграла Италии, а поражение против Испании во 2-м раунде лишило команду шансов на выход в четвертьфинал.

Словакия

Как хозяин турнира словаки не проходили квалификации, а играли в товарищеских поединках. Евро для коллектива началось с досадного поражения в игре с Испанией, а минимальный проигрыш Италии окончательно похоронил шансы команды на выход в плей-офф.

Личные встречи

Текущими составами коллективы еще ни разу не участвовали в товарищеских играх.

Интересные факты

Безвыигрышная серия Словакии продолжается уже 7 поединков.

Словакия пропускала первую в 6 из последних 7 игр.

Румынии удалось отличиться первым в 5 из 7 предыдущих поединков.

Словакия не может сохранить ворота сухими уже 13 матчей.

Возможные стартовые составы

Румыния: Савва – Борза, Акдаг, Илие, Казнь – Грамни, Вултурар, Периану – Попеску, Мунтяну, Илие

Словакия: Белко – Яворчек, Оберт, Якубко, Копасек – Сауэр, Небыла, Пиро – Зауэр, Суслов, Капралик

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua Румыния U21 Словакия U21 Тотал больше 2.5 1.62 Сделать ставку

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