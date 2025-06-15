14.06.2025 22:00 – FT 3 : 2
Молодежные турниры15 июня 2025, 07:14 |
386
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Франция U-21 – Грузия U-21 – 3:2. Драма с забитым на 90+12-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча второго тура группы C молодежного Евро-2025
15 июня 2025, 07:14 |
386
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14 июня состоялся матч второго тура молодежного Евро-2025 в группе С между сборными Франции U-21 и Грузии U-21.
Поединок прошел на стадионе Жилина в одноименном городе. Игра завершилась победой французов со счетом 3:2.
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Евро-2025 U-21. 14 июня
Группа С. 2-й тур
Франция U-21 – Грузия U-21 – 3:2
Голы: Тель, 35 (пен.), Лепенан, 89, Барри, 90+12 – Абуашвили, 76, Сазонов, 84
Видеообзор матча
События матча
90’ +12
ГОЛ ! Мяч забил Кастелло Люкеба (Франция U21).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоанн Лепенан (Франция U21).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Саба Сазонов (Грузия U21).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Абуашвили (Грузия U21).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Матис Тель (Франция U21).
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