Франция U21

14 июня состоялся матч второго тура молодежного Евро-2025 в группе С между сборными Франции U-21 и Грузии U-21.

Поединок прошел на стадионе Жилина в одноименном городе. Игра завершилась победой французов со счетом 3:2.

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Евро-2025 U-21. 14 июня

Группа С. 2-й тур

Франция U-21 – Грузия U-21 – 3:2

Голы: Тель, 35 (пен.), Лепенан, 89, Барри, 90+12 – Абуашвили, 76, Сазонов, 84

Видеообзор матча