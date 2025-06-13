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Евро U21
Франция U21
14.06.2025 22:00 - : -
Грузия U21
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13 июня 2025, 18:58 |
73
0

Франция U-21– Грузия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 14 июня в 22:00 по Киеву

13 июня 2025, 18:58 |
73
0
Франция U-21– Грузия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Молодежная сборная Франции по футболу

В субботу, 14 июня состоится игра 2-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Франции и Грузии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Франция U-21

На отборе коллектив набрал 16 баллов за 8 игр, однако неожиданно занял 2-е место в группе, уступив Словению на 1 очко. Тем не менее, Франция вошла в тройку лучших 2-х мест квалификации и получила прямую путевку на турнир. В 1 туре Евро команда сыграла в нулевую ничью со сборной Португалии.

Грузия U-21

Коллектив занял 2-е место в группе квалификации, уступив лишь сборной Нидерландов (которая не имела ни одной осечки за весь отбор) – команде удалось получить 19 очков за 10 игр. В стыковых матчах Грузии противостояла Хорватия, однако красно-белые смогли одолеть ее в серии пенальти после ничьей по сумме 2-х поединков. В 1-м туре Евро грузины одолели Польшу со счетом 2:1.

Личные встречи

Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • За 10 матчей отбора Грузия забила 14 голов – ни один коллектив, который будет играть на Евро, не забил меньше.
  • Франция пропустила всего 6 голов во время квалификации – 4-й лучший показатель среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия Франции длится уже 6 игр.

Возможные стартовые составы

Франция: Рест – Марлен, Люкеба, Матсима, Сильдилья – Дукуре, Лепенан, Диуф – Одобер, Аблин, Тель

Грузия: Харатишвили – Азаров, Хвадагиани, Сазонов, Майсураде – Гагнидзе, Ломинаде, Сигуа – Квернадзе, Абуашвили, Одишария

Прогноз

Я поставлю во Францию с форой -1.5 и коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Франция U21
14 июня 2025 -
22:00
Грузия U21
Франция с форой -1.5 1.82 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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