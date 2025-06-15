14.06.2025 22:00 – FT 5 : 0
Молодежные турниры15 июня 2025, 06:59 | Обновлено 15 июня 2025, 07:09
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Португалия U-21 – Польша U-21 – 5:0. Разгром на Евро-2025. Видео голов
Смотрите видеообзор матча второго тура группы C молодежного Евро-2025
15 июня 2025, 06:59 | Обновлено 15 июня 2025, 07:09
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14 июня состоялся матч второго тура группы С Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Португалии и Польши.
Поединок прошел на стадионе Сихоти в городе Тренчин. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.
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Евро-2025 U-21. 14 июня
Группа С. 2-й тур
Португалия U-21 – Польша U-21 – 5:0
Голы: Кенда, 16, 24, Энрике Арахуо, 30, Бернарду, 41, Гомеш, 63
Видеообзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Португалия U21).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Паулу Бернарду (Португалия U21).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Энрике Араужу (Португалия U21).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Португалия U21).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Жеовани Кенда (Португалия U21).
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