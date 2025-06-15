Португалия U21

14 июня состоялся матч второго тура группы С Евро-2025 среди команд U-21 между сборными Португалии и Польши.

Поединок прошел на стадионе Сихоти в городе Тренчин. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

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Евро-2025 U-21. 14 июня

Группа С. 2-й тур

Португалия U-21 – Польша U-21 – 5:0

Голы: Кенда, 16, 24, Энрике Арахуо, 30, Бернарду, 41, Гомеш, 63

Видеообзор матча