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Евро U21
Португалия U21
14.06.2025 22:00 - : -
Польша U21
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Чемпионат Европы
13 июня 2025, 17:19 |
69
0

Португалия U-21 – Польша U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 14 июня в 22:00 по Киеву

13 июня 2025, 17:19 |
69
0
Португалия U-21 – Польша U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 июня состоится игра 2-го тура молодежного Евро U-21 между сборными Португалии и Польши. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Португалия U-21

Отбор команда провела очень уверенно – 27 очков за 10 матчей (было всего одно поражение против Греции) гарантировали сборной 1-е место и прямой выход на турнир. Первая игра на Евро против Франции завершилась вничью 0:0, хотя по статистике ожидаемых голов коллективы должны были забивать по крайней мере по 1 мячу.

Польша U-21

Не столь удачную квалификации провели поляки – красно-белые заняли 2-е место в группе с Германией, однако все равно вышли на Евро без дополнительных стыковых матчей, ведь вошли в тройку лучших 2-х ступеней отбора. В 1-м туре основного этапа турнира Польша потерпела поражение в игре против Грузии со счетом 2:1.

Личные встречи

Последняя игра между командами состоялась еще в далеком 2018 году, то есть текущими составами сборные не встречались ни разу.

Интересные факты

  • На отборе сборная Португалии отличилась в 33 раза – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • Польша пропускала первой в 8 из 10 последних матчах (учитывая товарищеские встречи).
  • Португалия пропустила 6 голов за 10 игр отбора на Евро – 4-й лучший результат.

Возможные стартовые составы

Португалия: Соареш – Родригес, Мунис, Ламба, Пиньеро – Бернарду, Насименту, Фернандеш – Фернандеш, Томас, Кенда

Польша: Тобиаш – Пырка, Гургуль, Мосор, Педа, Марчук – Форнальчик, Козубаль, Калузинский, Козловски – Богач

Прогноз

Я поставлю в Португалию с форой –1 и коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Португалия U21
14 июня 2025 -
22:00
Польша U21
Португалия с форой -1 1.65 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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