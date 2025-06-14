Топ-11 молодых талантов, к которым стоит присмотреться на КЧМ-2025

14 июня (по киевскому времени – в 3:00 15 июня) матчем «Аль-Ахли» – «Интер Майами» стартует 21-й розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу, проводимого под эгидой ФИФА. Впервые участие в соревновании примут 32 команды, представляющие все шесть континентальных конфедераций. Новый формат турнира позволил организаторам объявить о рекордном призовом фонде в 1 миллиард долларов, но кроме того он даст возможность целому ряду игроков громко заявить о своих амбициях на весь футбольный мир.

Если Лионель Месси, Гарри Кейн или Килиан Мбаппе едут на КЧМ-2025 в статусе безоговорочных звезд первой величины, то сегодня мы предлагаем вам поговорить об одиннадцати молодых талантах, для которых турнир в США может стать определяющим с точки зрения дальнейшего развития карьеры. И уж точно: к их выступлениям стоит присмотреться, особенно если у вас не будет другой серьезной мотивации следить за «детищем Джанни Инфантино»…

Нико О’Райли

Возраст: 20 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Манчестер Сити»

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Воспитанник академии «Манчестер Сити» Нико О’Райли провел уже 19 официальных матчей за первую команду, однако пока еще крайне далек от статуса основного игрока. В АПЛ-2024/25 Нико, несмотря на то что номинально он является центральным атакующим полузащитником, продемонстрировал выдающуюся универсальность, будучи задействованным Жузепом Гвардиолой на позиции левого фулбека. В основном испанский коуч «горожан» предпочитал использовать О’Райли в играх Кубка Англии, где молодой талант помог команде добраться до финала, в котором «Сити» неожиданно уступили «Кристал Пэлас» (0:1). Учитывая тот факт, что к КЧМ-2025, как предполагают обозреватели, отношение многих европейских грандов может быть не слишком-то и серьезное, свой шанс проявить себя на этом турнире Нико наверняка получит.

Обед Варгас

Возраст: 19 лет

Гражданство: Мексика

Клуб: «Сиэтл Саундерс»

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Молодой центральный полузащитник клуба MLS «Сиэтл Саундерс» Обед Варгас родился на Аляске в семье эмигрантов из Мексики. Изначально на международном уровне он представлял США, однако недавно сменил так называемое футбольное гражданство и стал выступать за национальную сборную этнической родины. В «Сиэтл Саундерс», несмотря на молодой возраст, Варгас уже успел сыграть более ста официальных матчей. Этого полузащитника выделяют за его динамизм в центре поля и способность контролировать ход игры. Стоит также отмечать и характер игрока: в MLS он дебютировал в 15 лет, а в сезоне-2022/23 пережил непростую травму спины, из-за которой оставался вне игры на девять месяцев. Впрочем, Обед сумел вернуться на поле и продолжает за океаном показывать качественный футбол, давая понять, что его переезд в Европу – это лишь вопрос времени. Возможно, даже самого ближайшего…

Эстевао

Возраст: 18 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Палмейрас»

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Имя Эстевао уже довольно хорошо известно в Европе, хотя пока большинство фанатов на Старом континенте игры этого молодого вингера еще не видело. Дело в том, что о трансфере Эстевао заранее договорился «Челси», заплативший «Палмейрасу» 34 миллиона евро и ожидавший, когда хавбеку исполнится 18. Теперь, перед самым своим переездом на Туманный Альбион, Эстевао получит прекрасную возможность громко заявить о себе на турнире, участие в котором будут принимать команды со всей планеты. В Бразилии в дополнительной рекламе вингер уже не нуждается, так как забил 25 мячей и отдал 15 результативных передач в 78 поединках за «Палмейрас», а вот для более уверенного начала карьеры в «Челси» отличное выступление на КЧМ-2025 Эстевао аж никак не помешает.

Аманалах Меммиче

Возраст: 21 год

Гражданство: Тунис

Клуб: «Эсперанс»

Getty Images/Global Images Ukraine

21-летнего тунисского голкипера Аманалаха Меммиче давно выделяют обозреватели африканского футбола. Этот вратарь в Лиге чемпионов КАФ-2023/24 помог «Эсперансу» добраться до финала турнира, продемонстрировав впечатляющий результат – 11 «сухих» матчей из 13. В сентябре минувшего года Меммиче дебютировал за национальную сборную Туниса, а выступление на КЧМ-2025 станет для голкипера еще одной шикарной возможностью заявить о себе на глазах у скаутов большинства топовых клубов планеты. Специалисты отмечают, что Меммиче, помимо отменной антропометрии, имеет дар прекрасно взаимодействовать с защитниками, а также обладает потрясающим хладнокровием, дающим ему возможность выходить победителем из дуэлей с соперниками. Что ж, на турнире в США у Меммиче точно будет шанс показать себя во всей красе, учитывая, что уже на групповой стадии соперниками «Эсперанса» будут «Челси», «Фламенго» и «Лос-Анджелес».

Марк Гию

Возраст: 19 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский центрфорвард и воспитанник кантеры «Барселоны» Марк Гию перешел в «Челси» летом минувшего года. Впрочем, с ходу стать для «синих» ключевой фигурой в первой команде у молодого нападающего не получилось. Гию провел только 3 матча в АПЛ, зато в Лиге конференций он отыграл важнейшую роль в итоговом успехе лондонцев – забил 6 мячей в 7 поединках, и даже получил три минуты игрового времени в победном финале против «Бетиса» (4:1), хотя плей-офф турнира был вынужден пропустить из-за проблем со здоровьем. Поговаривают, что следующий сезон Гию может провести в Чемпионшипе, но КЧМ-2025, где Энцо Мареска почти наверняка будет применять широкую ротацию, может стать переломным моментом, который позволит испанскому центрфорварду либо остаться в «Челси», либо уехать в аренду в более амбициозный клуб, нежели «Ипсвич».

Дезире Дуэ

Возраст: 20 лет

Гражданство: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

За Дуэ летом минувшего года ПСЖ согласился заплатить «Ренну» 50 миллионов евро, и как показало время, не прогадал. Молодой вингер неплохо проявил себя в сезоне-2024/25 в рамках французской Лиги 1, однако еще лучше талант Дуэ раскрылся в Лиге чемпионов, где Дезире не только помог парижанам добраться до финала, но и выдал шикарный перформанс в решающей дуэли с «Интером» (5:0), отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Теперь от Дуэ будут ждать продолжения и на КЧМ-2025, тем более что неизбалованный международными трофеями ПСЖ, очевидно, попробует сделать все, что в его силах, чтобы выиграть и это соревнование.

Фидель Амбрис

Возраст: 22 года

Гражданство: Мексика

Клуб: «Монтеррей»

Getty Images/Global Images Ukraine

Имя этого футболиста, очевидно, еще не так хорошо известно в Европе, как на его родине – Мексике, – однако исправить ситуацию в этом вопросе Фиделю Амбрису как раз может помочь клубный чемпионат мира-2025. В свои 22 года этот опорный хавбек успел стать одним из наиболее разносторонних игроков мексиканского клубного футбола. Он сыграл ключевую роль в триумфе «Леона» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2023, где был признан лучшим молодым игроком турнира. Обозреватели отмечают, что Амбрис не только прекрасно справляется с функцией разрушителя, но и может быть весьма полезен своей команде в атаке, обладая особым даром забивать потрясающие дальние мячи. Летом минувшего года Амбрис дебютировал в национальной сборной Мексики, но пока не получил там стабильной игровой практики, поэтому качественное выступление на международном турнире будет крайне важным для Фиделя.

Джейми Байно-Гиттенс

Возраст: 20 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Боруссия» Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний Джейми Байно-Гиттенс стал очередным английским талантом, которому для того, чтобы реализовать себя и продемонстрировать свой потенциал потребовалось покинуть Туманный Альбион и перебраться в Германию – в стан дортмундской «Боруссии». В сентябре 2020-го Джейми стал игроком «черно-желтых» на правах свободного агента, а в сезоне-2024/25 превратился в ключевого исполнителя для «Боруссии», благодаря чему его оценочная стоимость на Transfermarkt ныне составляет 50 миллионов евро. Уже сейчас экспертам понятно, что в скором времени Байно-Гиттенс пойдет по пути Джейдона Санчо и Джуда Беллингема, перебравшись в один из европейских топ-клубов, однако пока «Боруссия» отказывается продавать своего вундеркинда, очевидно, надеясь, что тот своими яркими выступлениями, в том числе и на КЧМ-2025, сможет еще громче заявить о себе и повысить собственную значимость на трансферном рынке.

Кенан Йылдыз

Возраст: 20 лет

Гражданство: Турция

Клуб: «Ювентус»

Getty Images/Global Images Ukraine

В свои 20 лет турецкий вингер Кенан Йылдыз, который оказался в «Ювентусе» летом 2022-го после перехода из «Баварии» на правах свободного агента, является одним из ключевых исполнителей для туринского гранда. В рядах «Старой синьоры» Йылдызу уже посчастливилось стать самым молодым голеадором команды в Лиге чемпионов, превзойдя прежний рекорд легендарного Алессандро Дель Пьеро. Всего же в сезоне-2024/25 Кенан отличился 9 голами и 7 ассистами в 48 матчах на клубном уровне, и фанаты туринцев наверняка ожидают, что их турецкий вундеркинд продолжит «зажигать» и на КЧМ-2025 в США.

Родриго Мора

Возраст: 18 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: «Порту»

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Португальский «Порту» давно зарекомендовал себя как клуб, в котором умеют взращивать и давать путевку в жизнь молодым талантам. Нынешней «звездочкой № 1» в стане «драконов» является 18-летний атакующий полузащитник Родриго Мора. О его невероятном таланте даже за пределами Португалии начали говорить еще несколько лет назад, однако уже тогда было ясно – «Порту» просто так своего вундеркинда не отпустит, а будет ждать прогресса, чтобы затем вести переговоры об очень и очень дорогостоящей продаже. В свои 18 лет Мора уже имеет 10 забитых мячей и 4 результативные передачи в 32 официальных поединках за клуб. Кроме того, агентом Родриго является небезызвестный Жорже Мендеш, который не только умеет зарабатывать деньги на своих клиентах-футболистах, но и обеспечивать для них громкие трансферы с отличными финансовыми условиями. Возможно, для Родриго Моры время покинуть «Порту» настанет уже этим летом, особенно, если хавбек очень ярко проявит себя на КЧМ-2025…

Франко Мастантуоно

Возраст: 17 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Ривер Плейт»

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот кто точно этим летом должен сменить клуб, так это аргентинский вундеркинд Франко Мастантуоно из «Ривер Плейт». Поговаривают, что договоренности по трансферу этого хавбека уже достиг «Реал», который заплатит за суперталанта 45 миллионов долларов. Сделка может произойти уже в августе, когда Мастантуоно исполнится 18. Пока же исключительный талант «Ривер Плейт» едет на КЧМ-2025 в составе родного клуба, за который у своим юным годам сыграл уже 61 матч (10 голов, 7 ассистов). Именно Франко является самым молодым автором забитого мяча (16 лет 5 месяцев и 25 дней) в истории «миллионеров», превзойдя в феврале 2024-го прежнее достижение Хавьера Савиолы. Рассказывают, что в детском и подростковом возрасте Мастантуоно подавал еще и надежды в теннисе, однако, к счастью для аргентинских поклонников футбола, все-таки сделал свой выбор в пользу «игры № 1». И теперь на турнире в США от выступлений Франко будет много чего зависеть в вопросе продвижения «Ривер Плейт» по турнирной сетке…