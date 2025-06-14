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WTA
14 июня 2025, 00:07 |
93
0

В полуфиналах Лондона сыграют три сеяные и 37-летняя квалифайерка

Татьяна Мария переиграла четвертую сеяную Рыбакину

14 июня 2025, 00:07 |
93
0
В полуфиналах Лондона сыграют три сеяные и 37-летняя квалифайерка
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария

13 июня завершились все четвертьфинальные матчи травяного турнира WTA 500 в Лондоне и были определены полуфинальные пары.

Самый ожидаемый поединок с точки зрения британских болельщиков состоялся между первой ракеткой турнира Чжэн Циньвень и чемпионкой US Open 2021 Эммой Радукану. Для Чжэн, которая в 2024 году выиграла на траве лишь один матч, поединок складывался непросто. Радукану, вдохновленная поддержкой родных трибун, вела 3:0 и 4:2 во втором сете, но китаянка сумела отыграться и в итоге одержала победу.

37-летняя Татьяна Мария, переиграв четвертую сеяную Рыбакину (WTA 11), десятый раз в карьере одержала победу над соперницей из топ-20 и во второй раз сделала это на турнире в столице Великобритании. В предыдущем раунде она оказалась сильнее Каролины Муховой (WTA 14) из Чехии.

В остальных четвертьфиналах: Мэдисон Киз с камбеком нанесла поражение «нейтралке» Шнайдер, а Аманда Анисимова уверенно переиграла свою соотечественницу Эмму Наварро.

WTA 500 Лондон. Трава. 1/4 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [1] – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 6:4

Эмма Наварро (США) [3] – Аманда Анисимова (США) [8] – 3:6, 3:6

Татьяна Мария (Германия) [Q] – Елена Рыбакина (Казахстан) [4] – 6:4, 7:6 (7:4)

Диана Шнайдер [5] – Мэдисон Киз (США) [2] – 6:2, 3:6, 4:6

WTA 500 Лондон. Полуфинальные пары

Чжэн Циньвень [1] – Аманда Анисимова [8]

Татьяна Мария [Q] – Мэдисон Киз [2]

По теме:
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Определены все участницы 1/4 финала турнира WTA 500 в Лондоне
WTA Лондон
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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