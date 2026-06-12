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WTA
12 июня 2026, 15:35 | Обновлено 12 июня 2026, 15:53
308
0

Прошлогодняя чемпионка Лондона покинула турнир, получив от Рыбакиной бублик

Татьяна Мария была в двух мячах от победы над второй ракетки мира в 1/8 финала пятисотника

12 июня 2026, 15:35 | Обновлено 12 июня 2026, 15:53
308
0
Прошлогодняя чемпионка Лондона покинула турнир, получив от Рыбакиной бублик
Getty Images/Global Images Ukraine. Татьяна Мария
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52-я ракетка мира Татьяна Мария из Германии покинула травяной турнир WTA 500 в Лондоне (Великобритания), на котором в прошлом году выиграла трофей.

В 1/8 финала Татьяна в трех сетах потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной (Казахстан) за 2 часа и 12 минуты, получив баранку в решающей партии.

WTA 500 Лондон. Трава, 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Татьяна Мария (Германия) – 6:7 (4:7), 7:5, 6:0

Во второй парти Татьяна была близка к победе, когда вела 30:0 на приеме в 10-м гейме, после чего проиграла девять геймов подряд.

Татьяна Мария, как и в прошлом году, стартовала в Лондоне с квалификации – организаторы решили не предоставлять чемпионке wild card. Представительница Германии в этом году в столице Великобритании успела пройти Юрико Лили Миядзаки, Камиллу Рахимову и Марию Саккари.

Рыбакина в четвертьфинале поборется с Кэти Бултер. Их встреча состоится также 12 июня.

Видеообзор матча

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Татьяна Мария Елена Рыбакина WTA Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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