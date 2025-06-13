На следующей неделе стартует престижный травяной турнир ATP 500 в Лондоне

На следующей неделе в столице Великобритании стартует престижный травяной турнир ATP 500 Лондон, который многими теннисистами ежегодно расценивается, как генеральная репетиция перед Уимблдоном.

Основная сетка турнира пройдет с понедельника, 16 июня, по воскресенье, 22 июня. В розыгрыше участвуют 32 теннисиста, без пропусков первого раунда для сеяных. Это означает, что для завоевания титула каждому потребуется выиграть пять матчей, которые будут проходить практически ежедневно. Старты матчей запланированы на 12:00, а финальный поединок – на 14:00 по Лондону.

Сеянные теннисисты на турнире:

Карлос Алькарас (Испания, ATP 2)

Джек Дрейпер (Великобритания, ATP 4)

Тейлор Фритц (США, ATP 7)

Хольгер Руне (Дания, ATP 9)

Алекс де Минаур (Австралия, ATP 10)

Бен Шелтон (США, ATP 12)

Фрэнсис Тиафо (США, ATP 13)

Якуб Меншик (Чехия, ATP 17)

Уже в первом матче первый сеяный Алькарас может встретиться с такими сильными игроками как: Григор Димитров, Алексей Попырин, Алехандро Давидович-Фокина, Брэндон Накашима, Иржи Легечка или Джованни Мпеши Перрикар.

Отказ от участия Лоренцо Музетти, Томми Пола, Себастьяна Корды и Маттео Берреттини немного облегчил турнирную сетку, но конкуренция по-прежнему очень высока.

Турнир, конкурирующий с немецким ATP 500 в Галле, предлагает солидные выплаты, чтобы привлечь топовых игроков. Общий призовой фонд составляет €2 522 220. Победитель получает 500 очков рейтинга ATP.