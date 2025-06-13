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Евро U21
Германия U21
12.06.2025 22:00 – FT 3 : 0
Словения U21
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13 июня 2025, 01:10 | Обновлено 13 июня 2025, 01:19
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Германия U21 – Словения U21 – 3:0. Хет-трик Вольтемаде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

13 июня 2025, 01:10 | Обновлено 13 июня 2025, 01:19
42
0
Германия U21 – Словения U21 – 3:0. Хет-трик Вольтемаде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Вольтемаде

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

12 июня состоялись 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германия разгромила Словению (3:0) с хет-триком Ника Вольтемаде,

Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня

22:00. Германия U-21 – Словения U-21 – 3:0

Голы: Вольтемаде, 19, 42, 82 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Ник Вольтемаде (Германия U21).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия U21).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Германия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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