Германия U21

12 июня на «Под Зобором» пройдет матч 1-го тура Евро U-21, в котором молодежная сборная Германии сыграет против молодежной сборной Словении. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Германия

Команда на этом возрастном уровне была хороша в последние полтора десятилетия. Начиная с 2009-го года, получилось трижды выиграть Евро. С другой стороны, на последнем турнире, в 2023-м, не удалось вообще выйти из своей группы.

Нынешнее поколение (хотя, конечно, у Ди Сальво в обойме могло были быть и больше звезд, но они нужны уже Нагельсманну) достаточно уверенно преодолело квалификацию. В группе были также Польша, Болгария, Косово, Эстония и Израиль, фаворит позволил соперникам дважды зацепиться за ничью, выиграв все остальные поединки. Да и в контрольных поединках были в основном победы, в том числе и с Испанией в марте, и только с французами ограничились ничьей.

Словения

Сборная проводит в чем-то исторический для себя чемпионат. Дебютировала она в посткоронавирусном 2021-м, но тогда была представителем одной из стран-хозяек. И то ограничились ничьей при паре поражений, не выйдя в плей-офф.

Сейчас наконец-то, впервые за три десятилетия борьбы, команда выиграла классическую квалификацию. Причем опередив в споре за первое место в группе Францию (17 очков против 16), не говоря уже об отставших Австрии, Кипра и Боснии с Герцеговиной. Другое дело, что потом были достаточно невзрачные контрольные поединки: пара ничьих и минимальное поражение Финляндии.

Статистика личных встреч

На уровне U-21 сборные сыграли дважды, причем в товарищеском формате: в 2009-м году выиграли немцы, в 2020-м закончили ничьей, причем с обменом голами между соперниками.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех фаворита пары, а ими будут, конечно же, немцы. В прошлом году соперник мог им создать проблемы, но сейчас словенцы, похоже, растеряли свою форму. Такого соперника нужно обыгрывать не минимально – ставим на та, что подопечные Ди Сальвио добьются успеха даже при форе «-1 гол» (коэффициент – 1,65).