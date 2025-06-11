Германия U21

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Чемпионат Европы
11 июня 2025, 15:23 |
28
0

Германия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Матч 1-го тура Евро-2025 U-21 состоится 12 июня в 22:00 по киевскому времени

11 июня 2025, 15:23 |
28
0
Германия U-21 – Словения U-21. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня на «Под Зобором» пройдет матч 1-го тура Евро U-21, в котором молодежная сборная Германии сыграет против молодежной сборной Словении. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Германия

Команда на этом возрастном уровне была хороша в последние полтора десятилетия. Начиная с 2009-го года, получилось трижды выиграть Евро. С другой стороны, на последнем турнире, в 2023-м, не удалось вообще выйти из своей группы.

Нынешнее поколение (хотя, конечно, у Ди Сальво в обойме могло были быть и больше звезд, но они нужны уже Нагельсманну) достаточно уверенно преодолело квалификацию. В группе были также Польша, Болгария, Косово, Эстония и Израиль, фаворит позволил соперникам дважды зацепиться за ничью, выиграв все остальные поединки. Да и в контрольных поединках были в основном победы, в том числе и с Испанией в марте, и только с французами ограничились ничьей.

Словения

Сборная проводит в чем-то исторический для себя чемпионат. Дебютировала она в посткоронавирусном 2021-м, но тогда была представителем одной из стран-хозяек. И то ограничились ничьей при паре поражений, не выйдя в плей-офф.

Сейчас наконец-то, впервые за три десятилетия борьбы, команда выиграла классическую квалификацию. Причем опередив в споре за первое место в группе Францию (17 очков против 16), не говоря уже об отставших Австрии, Кипра и Боснии с Герцеговиной. Другое дело, что потом были достаточно невзрачные контрольные поединки: пара ничьих и минимальное поражение Финляндии.

Статистика личных встреч

На уровне U-21 сборные сыграли дважды, причем в товарищеском формате: в 2009-м году выиграли немцы, в 2020-м закончили ничьей, причем с обменом голами между соперниками.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех фаворита пары, а ими будут, конечно же, немцы. В прошлом году соперник мог им создать проблемы, но сейчас словенцы, похоже, растеряли свою форму. Такого соперника нужно обыгрывать не минимально – ставим на та, что подопечные Ди Сальвио добьются успеха даже при форе «-1 гол» (коэффициент – 1,65).

Прогноз Sport.ua
Германия U21
12 июня 2025 -
22:00
Словения U21
Победа Германии с форой -1.0 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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