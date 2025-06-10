Фарерские острова – Гибралтар – 2:1. Карликовое дерби. Видео голов и обзор
Аутсайдеры группы L выявили сильнейшего
9 июня в матче отбора на чемпионат мира 2026 в группе L встретились Фарерские острова и Гибралтар.
Гости на 23-й минуте открыли счет в матче. Забил Скенлон.
Во втором тайме игроки Фарерских островов перевернули игру в свою пользу.
На 71-й минуте Фредериксберг сравнял счет, а на 86-й Йоганнесен вывел хозяев вперед.
Отбор к чемпионату мира 2026. Группа L. 9 июня.
Фарерские острова – Гибралтар – 2:1
Голы: Фредериксберг, 71, Йоханнесен, 86 – Скенлон, 23
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица группы L:
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