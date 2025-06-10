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  4. Фарерские острова – Гибралтар – 2:1. Карликовое дерби. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
09.06.2025 21:45 – FT 2 : 1
Гибралтар
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Чемпионат мира
10 июня 2025, 02:40 | Обновлено 10 июня 2025, 02:41
15
0

Фарерские острова – Гибралтар – 2:1. Карликовое дерби. Видео голов и обзор

Аутсайдеры группы L выявили сильнейшего

10 июня 2025, 02:40 | Обновлено 10 июня 2025, 02:41
15
0
Фарерские острова – Гибралтар – 2:1. Карликовое дерби. Видео голов и обзор
fsf.fo

9 июня в матче отбора на чемпионат мира 2026 в группе L встретились Фарерские острова и Гибралтар.

Гости на 23-й минуте открыли счет в матче. Забил Скенлон.

Во втором тайме игроки Фарерских островов перевернули игру в свою пользу.

На 71-й минуте Фредериксберг сравнял счет, а на 86-й Йоганнесен вывел хозяев вперед.

Отбор к чемпионату мира 2026. Группа L. 9 июня.

Фарерские острова – Гибралтар – 2:1

Голы: Фредериксберг, 71, Йоханнесен, 86 – Скенлон, 23

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица группы L:

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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