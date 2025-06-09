09.06.2025 17:00 – FT 0 : 1
Чемпионат мира09 июня 2025, 21:46 | Обновлено 09 июня 2025, 21:55
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Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчей 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026
09 июня 2025, 21:46 | Обновлено 09 июня 2025, 21:55
318
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Вечером 9 июня проходят матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
- 17:00. Казахстан – Северная Македония – 0:1
- 21:45. Бельгия – Уэльс
- 21:45. Эстония – Норвегия
- 21:45. Италия – Молдова
- 21:45. Фарерские острова – Гибралтар
- 21:45. Хорватия – Чехия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
17:00. Казахстан – Северная Македония
21:45. Бельгия – Уэльс
21:45. Эстония – Норвегия
21:45. Италия – Молдова
21:45. Фарерские острова – Гибралтар
21:45. Хорватия – Чехия
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
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