Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 9 июня проходят матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

17:00. Казахстан – Северная Македония – 0:1

21:45. Бельгия – Уэльс

21:45. Эстония – Норвегия

21:45. Италия – Молдова

21:45. Фарерские острова – Гибралтар

21:45. Хорватия – Чехия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

17:00. Казахстан – Северная Македония

21:45. Бельгия – Уэльс

21:45. Эстония – Норвегия

21:45. Италия – Молдова

21:45. Фарерские острова – Гибралтар

21:45. Хорватия – Чехия