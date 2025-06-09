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ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
09.06.2025 17:00 – FT 0 : 1
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 июня 2025, 21:46 | Обновлено 09 июня 2025, 21:55
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0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026

09 июня 2025, 21:46 | Обновлено 09 июня 2025, 21:55
318
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 июня проходят матчи 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

В этот игровой день запланированы 6 поединков в трех группах.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

  • 17:00. Казахстан – Северная Македония – 0:1
  • 21:45. Бельгия – Уэльс
  • 21:45. Эстония – Норвегия
  • 21:45. Италия – Молдова
  • 21:45. Фарерские острова – Гибралтар
  • 21:45. Хорватия – Чехия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

17:00. Казахстан – Северная Македония

21:45. Бельгия – Уэльс

21:45. Эстония – Норвегия

21:45. Италия – Молдова

21:45. Фарерские острова – Гибралтар

21:45. Хорватия – Чехия

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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