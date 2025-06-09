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ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
09.06.2025 17:00 – FT 0 : 1
Северная Македония
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Чемпионат мира
09 июня 2025, 19:12 |
104
1

Северная Македония одержала победу над Казахстаном и возглавила группу

Гол Александара Трайковски стал единственным в матче

09 июня 2025, 19:12 |
104
1
Северная Македония одержала победу над Казахстаном и возглавила группу
instagram.com/kff_team/

9 июня в четвертом матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились Казахстан и Северная Македония.

Гости приехали на игру в статусе минимальных фаворитов, что македонцы доказали на футбольном поле.

В первом тайме Александар Трайковски, выступающий за хорватский «Хайдук», открыл счет в матче.

Далее Казахстан показал, что может быть неудобным соперником для любой команды.

Во втором тайме обе команды могли забить по голу, но не повезло. В итоге – 1:0 в пользу Северной Македонии.

После этого матча Северная Македония вышла на первую строчку – 8 очков, но у сборной Уэльса еще игра с Бельгией (у команды только одна сыгранная игра). Казахстан пока на третьей позиции – 3 зачетных балла.

Чемпионат мира. Квалификация. Европа

Казахстан – Северная Македония – 0:1

Гол: Трайковски, 33

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Talya
😢Прикро... Брати-казахи🇰🇿 не заслуговували по грі програти. М'яч просто не хотів йти у ворота: ТРИЧІ (!) влучали у каркас! Далі вболіватиму за братів-молдаван проти італійців та за братів-естонців проти норвежців! 😊
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