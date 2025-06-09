Северная Македония одержала победу над Казахстаном и возглавила группу

9 июня в четвертом матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились Казахстан и Северная Македония.

Гости приехали на игру в статусе минимальных фаворитов, что македонцы доказали на футбольном поле.

В первом тайме Александар Трайковски, выступающий за хорватский «Хайдук», открыл счет в матче.

Далее Казахстан показал, что может быть неудобным соперником для любой команды.

Во втором тайме обе команды могли забить по голу, но не повезло. В итоге – 1:0 в пользу Северной Македонии.

После этого матча Северная Македония вышла на первую строчку – 8 очков, но у сборной Уэльса еще игра с Бельгией (у команды только одна сыгранная игра). Казахстан пока на третьей позиции – 3 зачетных балла.

Чемпионат мира. Квалификация. Европа

Казахстан – Северная Македония – 0:1

Гол: Трайковски, 33