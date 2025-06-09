Северная Македония одержала победу над Казахстаном и возглавила группу
Гол Александара Трайковски стал единственным в матче
9 июня в четвертом матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились Казахстан и Северная Македония.
Гости приехали на игру в статусе минимальных фаворитов, что македонцы доказали на футбольном поле.
В первом тайме Александар Трайковски, выступающий за хорватский «Хайдук», открыл счет в матче.
Далее Казахстан показал, что может быть неудобным соперником для любой команды.
Во втором тайме обе команды могли забить по голу, но не повезло. В итоге – 1:0 в пользу Северной Македонии.
После этого матча Северная Македония вышла на первую строчку – 8 очков, но у сборной Уэльса еще игра с Бельгией (у команды только одна сыгранная игра). Казахстан пока на третьей позиции – 3 зачетных балла.
Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Казахстан – Северная Македония – 0:1
Гол: Трайковски, 33
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз выделил Тьерри Анри
Илья хочет перейти в «ПСЖ»