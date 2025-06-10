Казахстан – Северная Македония – 0:1. Определился лидер группы. Видео гола

9 июня в четвертом матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились Казахстан и Северная Македония.

Северной Македонии хватило гола от Александара Трайковски, чтобы победить в матче.

Сборная Казахстана упустила несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет.

В итоге Северная Македония возглавила турнирную таблицу с 8 зачетными баллами.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа J

Казахстан – Северная Македония – 0:1

Гол: Трайковски, 33

Видео гола и обзор матча

Турнірна таблиця