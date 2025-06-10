09.06.2025 17:00 – FT 0 : 1
Чемпионат мира10 июня 2025, 04:45 |
77
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Казахстан – Северная Македония – 0:1. Определился лидер группы. Видео гола
Македонцы мечтают попасть на мундиаль
10 июня 2025, 04:45 |
77
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9 июня в четвертом матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились Казахстан и Северная Македония.
Северной Македонии хватило гола от Александара Трайковски, чтобы победить в матче.
Сборная Казахстана упустила несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет.
В итоге Северная Македония возглавила турнирную таблицу с 8 зачетными баллами.
Чемпионат мира. Квалификация. Группа J
Казахстан – Северная Македония – 0:1
Гол: Трайковски, 33
Видео гола и обзор матча
Турнірна таблиця
События матча
33’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
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