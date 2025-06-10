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ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
09.06.2025 17:00 – FT 0 : 1
Северная Македония
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Чемпионат мира
10 июня 2025, 04:45 |
77
0

Казахстан – Северная Македония – 0:1. Определился лидер группы. Видео гола

Македонцы мечтают попасть на мундиаль

10 июня 2025, 04:45 |
77
0
Казахстан – Северная Македония – 0:1. Определился лидер группы. Видео гола
kff_team

9 июня в четвертом матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились Казахстан и Северная Македония.

Северной Македонии хватило гола от Александара Трайковски, чтобы победить в матче.

Сборная Казахстана упустила несколько хороших моментов, чтобы сравнять счет.

В итоге Северная Македония возглавила турнирную таблицу с 8 зачетными баллами.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа J

Казахстан – Северная Македония – 0:1

Гол: Трайковски, 33

Видео гола и обзор матча

Турнірна таблиця

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Трайковски (Северная Македония).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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